مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

21:00

ضمك

جميع المباريات

لاعب الزمالك: توروب بلا شخصية والزمالك الأقرب للفوز بالقمة

كتب- رمضان حسن

01:54 م 28/04/2026

ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يري وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك الأسبق أن الفارس الأبيض هو الأقرب للفوز بمباراة القمة ضد الأهلي يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عبد اللطيف في تصريحات لبرنامج "نمبر وان": المباراة المقبلة بين الأهلي والزمالك ستكون صعبة جدًا على الفريقين، لكن تظل كفة الفريق الأبيض هي الأرجح بالنظر إلي أداء ومستوي لاعبيه في الموسم الحالي.

أضاف: ييس توروب مدرب الأهلي لا يتفاعل مع اللاعبين بالشكل المطلوب فهو يقف على الخط دون أي تفاعل مما يعطي انطباعًا للاعبين بأن الأمور لا تهمه وأنه راض عن أي نتيجة مهما كانت، وأري أن توروب مدرب بلا شخصية.

وشدد : حتى لو كان المدرب ضعيفًا فنيًا وشخصيته لا تناسب الأهلي لكن كان يمكن للاعبين حسم الدوري، لأن الجزء الأكبر يقع عليهم.

ماذا يحتاج الأهلي للتتويج بالدوري المصري ؟

ويحتاج الأهلي لحصد لقب النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري، للفوز في مبارياته الثلاثة المتبقية من بطولة الدوري المصري، حتى يتمكن من الوصول للنقطة رقم 53 وهو أقصى عدد يمكن أن يصل إليه الأحمر.

وفي حال تمكن الأحمر من الفوز في مبارياته الثلاث المتبقية، لن تكون فرصة تتويجه باللقب في يده أيضًا، حيث سينتظر تعثر الزمالك المتصدر في الوقت الحالي برصيد 50 نقطة، في مباراتين على الأقل من مبارياته الثلاث المتبقية بالمسابقة.

وحال تعثر الفارس الأبيض في مباراتين من الثلاث مباريات المتبقية له بالدوري، من بينهم لقاء القمة مع الأحمر، سيكتفى بالوصول إلى 53 نقطة فقط، مما يمنح الأهلي التفوق حيث سيتفوق على الأبيض بالمواجهات المباشرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاهلي توروب الدوري المصري

أحدث الموضوعات

الداخلية توضح حقيقة أعطال "سيستم التأمينات" وتأثيرها على تراخيص المركبات
حوادث وقضايا

الداخلية توضح حقيقة أعطال "سيستم التأمينات" وتأثيرها على تراخيص المركبات
وزير العمل لـ"مصراوي": خطة حكومية لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة
أخبار مصر

وزير العمل لـ"مصراوي": خطة حكومية لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة
جميعهم عمال.. مصرع شخص وإصابة 13 في حادث مروع بالمنيا
أخبار المحافظات

جميعهم عمال.. مصرع شخص وإصابة 13 في حادث مروع بالمنيا
تفاصيل المقترح الإيراني الأخير لوقف الحرب
شئون عربية و دولية

تفاصيل المقترح الإيراني الأخير لوقف الحرب
رومانسية وفرص حب.. الأبراج الأكثر حظا عاطفيا في مايو 2026
علاقات

رومانسية وفرص حب.. الأبراج الأكثر حظا عاطفيا في مايو 2026

أخبار

المزيد

