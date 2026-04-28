يري وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الزمالك الأسبق أن الفارس الأبيض هو الأقرب للفوز بمباراة القمة ضد الأهلي يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عبد اللطيف في تصريحات لبرنامج "نمبر وان": المباراة المقبلة بين الأهلي والزمالك ستكون صعبة جدًا على الفريقين، لكن تظل كفة الفريق الأبيض هي الأرجح بالنظر إلي أداء ومستوي لاعبيه في الموسم الحالي.

أضاف: ييس توروب مدرب الأهلي لا يتفاعل مع اللاعبين بالشكل المطلوب فهو يقف على الخط دون أي تفاعل مما يعطي انطباعًا للاعبين بأن الأمور لا تهمه وأنه راض عن أي نتيجة مهما كانت، وأري أن توروب مدرب بلا شخصية.

وشدد : حتى لو كان المدرب ضعيفًا فنيًا وشخصيته لا تناسب الأهلي لكن كان يمكن للاعبين حسم الدوري، لأن الجزء الأكبر يقع عليهم.

ماذا يحتاج الأهلي للتتويج بالدوري المصري ؟

ويحتاج الأهلي لحصد لقب النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري، للفوز في مبارياته الثلاثة المتبقية من بطولة الدوري المصري، حتى يتمكن من الوصول للنقطة رقم 53 وهو أقصى عدد يمكن أن يصل إليه الأحمر.

وفي حال تمكن الأحمر من الفوز في مبارياته الثلاث المتبقية، لن تكون فرصة تتويجه باللقب في يده أيضًا، حيث سينتظر تعثر الزمالك المتصدر في الوقت الحالي برصيد 50 نقطة، في مباراتين على الأقل من مبارياته الثلاث المتبقية بالمسابقة.

وحال تعثر الفارس الأبيض في مباراتين من الثلاث مباريات المتبقية له بالدوري، من بينهم لقاء القمة مع الأحمر، سيكتفى بالوصول إلى 53 نقطة فقط، مما يمنح الأهلي التفوق حيث سيتفوق على الأبيض بالمواجهات المباشرة.