لقي عامل مصرعه وأصيب 13 آخرون بكسور وجروح متفرقة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز مطاي شمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع الحادث، وتم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف لنقل المصابين .

وكشفت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة العمال بكسور وجروح متفرقة، ومصرع أحدهم إثر إصابته بجروح خطيرة.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.