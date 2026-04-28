الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

ضمك

إجراءات تأديبية.. قرار مرتقب من فيفا قبل كأس العالم 2026

كتب : محمد خيري

01:45 م 28/04/2026

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم إجراء تعديل مهم على القواعد التأديبية الخاصة ببطولة كأس العالم 2026، في خطوة تستهدف تقليل تأثير الإيقافات الناتجة عن تراكم البطاقات الصفراء، خاصة في الأدوار الحاسمة من البطولة.

وبحسب المقترح المطروح للنقاش خلال اجتماع مجلس فيفا المنعقد في فانكوفر، سيتم إلغاء البطاقات الصفراء في مرحلتين رئيسيتين: بعد انتهاء دور المجموعات، ومرة أخرى عقب دور الثمانية، بما يسمح بمشاركة عدد أكبر من اللاعبين الأساسيين في الأدوار الإقصائية.

ويأتي هذا التوجه في إطار سعي فيفا لتحقيق توازن بين الحفاظ على الانضباط داخل الملعب، وضمان عدم غياب النجوم عن المباريات الكبرى بسبب إنذارات سابقة، وهو ما كان يثير انتقادات في النسخ الماضية من المونديال.

وبموجب النظام الحالي، يتعرض اللاعب للإيقاف التلقائي حال حصوله على بطاقتين صفراوين في مباراتين مختلفتين قبل الدور ربع النهائي، ما قد يحرمه من خوض مواجهات حاسمة. إلا أن التعديل المقترح يهدف إلى تقليل هذا التأثير، خاصة مع زيادة عدد مباريات البطولة.

ويرتبط هذا المقترح بالنظام الجديد للمونديال، الذي سيشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة، وإضافة دور الـ32، ما يزيد من عدد المباريات واحتمالات تراكم الإنذارات.

ويرى مسؤولو فيفا أن هذه الخطوة قد تسهم في رفع جودة المنافسة، من خلال إتاحة الفرصة لمشاركة أبرز اللاعبين في المراحل النهائية، لا سيما في نصف النهائي والمباراة النهائية، وهو ما يعزز من جاذبية البطولة عالميًا.

في المقابل، قد يثير هذا التعديل جدلًا داخل الأوساط الكروية، في ظل مخاوف من أن يؤدي تخفيف العقوبات التأديبية إلى التأثير على صرامة تطبيق القوانين والانضباط داخل المباريات.

فيفا كأس العالم 2026

