طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء بالإخلاء الفوري لـ 16 قرية في جنوب لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أهالي قرى وبلدات الغندورية، وبرج قلاويه، وقلويه، والصوانة، والجميجمة، وصفد البطيخ، وبرعشيت، وشقرا، وعيتا الجبل، وتبنين، والسلطانية، وبير السلاسل، وكفدونين، وخربة سلم، وسلعا، ودير كيفا.

ودعا الجيش أهالي هذه القرى إلى إخلاء منازلهم والابتعاد من المنطقة المحددة باتجاه قضاء صيدا.

يأتي ذلك بالتزامن مع تواصل القصف الإسرائيلي على القرى والبلدات اللبنانية حيث استهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة مجدل زون في قضاء صور.

وأشارت الوكالة إلى أن فرق الإسعاف عملت على نقل مصابيّن الى مستشفيات صور.

هدنة إسرائيل ولبنان

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف ليل يوم الخميس قبل الماضي، بعد أسابيع من الغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت فجر الثاني من مارس الماضي، رداً على هجمات لحزب الله.