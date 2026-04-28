تصعيد يهدد الهدنة.. جيش الاحتلال يأمر بإخلاء فوري لـ 16 قرية في جنوب لبنان

كتب : محمد جعفر

02:21 م 28/04/2026

طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء بالإخلاء الفوري لـ 16 قرية في جنوب لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أهالي قرى وبلدات الغندورية، وبرج قلاويه، وقلويه، والصوانة، والجميجمة، وصفد البطيخ، وبرعشيت، وشقرا، وعيتا الجبل، وتبنين، والسلطانية، وبير السلاسل، وكفدونين، وخربة سلم، وسلعا، ودير كيفا.

ودعا الجيش أهالي هذه القرى إلى إخلاء منازلهم والابتعاد من المنطقة المحددة باتجاه قضاء صيدا.

يأتي ذلك بالتزامن مع تواصل القصف الإسرائيلي على القرى والبلدات اللبنانية حيث استهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة مجدل زون في قضاء صور.

وأشارت الوكالة إلى أن فرق الإسعاف عملت على نقل مصابيّن الى مستشفيات صور.

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف ليل يوم الخميس قبل الماضي، بعد أسابيع من الغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت فجر الثاني من مارس الماضي، رداً على هجمات لحزب الله.

إخلاء قرى جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي هدنة إسرائيل ولبنان نزوح باتجاه صيدا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الداخلية توضح حقيقة أعطال "سيستم التأمينات" وتأثيرها على تراخيص المركبات
حوادث وقضايا

الداخلية توضح حقيقة أعطال "سيستم التأمينات" وتأثيرها على تراخيص المركبات
تسبّبوا في وفاة سيدة وطفلة.. مقتل 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار
حوادث وقضايا

تسبّبوا في وفاة سيدة وطفلة.. مقتل 3 عناصر إجرامية في تبادل إطلاق النار
بعد جدل نظام الطيبات.. هل يحتوي الخيار والخس والجرجير على مركبات سامة؟
نصائح طبية

بعد جدل نظام الطيبات.. هل يحتوي الخيار والخس والجرجير على مركبات سامة؟
تميمة حظ دينزل واشنطن.. من هو أنطوان فوكوا مخرج الفيلم المثير للجدل "Michael"
زووم

تميمة حظ دينزل واشنطن.. من هو أنطوان فوكوا مخرج الفيلم المثير للجدل "Michael"
ياسمين صبري وأسماء جلال الأبرز.. نجمات خطفن الأنظار برشاقتهن في الجيم
زووم

ياسمين صبري وأسماء جلال الأبرز.. نجمات خطفن الأنظار برشاقتهن في الجيم

مصر تكثف التنسيق الدولي لدعم المفاوضات وخفض التوتر الإقليمي
من 3 مراحل.. تفاصيل المقترح الإيراني الأخير لوقف الحرب
مصراوي يكشف موقف الخطيب من رحيل توروب
سي إن إن: ترامب يتجه لرفض المقترح الإيراني الجديد لإنهاء الحرب
ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة