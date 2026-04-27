مصدر يكشف تفاصيل الإقالة المفاجئة لمدير الكرة بإنبي قبل مواجهة الزمالك

كتب : محمد خيري

12:35 م 27/04/2026 تعديل في 12:40 م

الزمالك وإنبي

كشف مصدر مطلع داخل نادي إنبي، حقيقة ما تردد بشأن إقالة مدير الكرة بالفريق الأول والجهاز الإداري، قبل المواجهة المرتقبة أمام نادي الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وإنبي

ويستضيف الزمالك نظيره إنبي، مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

إقالة الجهاز الإداري ومدير الكرة بإنبي

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن رئيس النادي أيمن الشريعي، كان قد اتخذ قرار توجيه الشكر لمدير الكرة والجهاز الإداري منذ عدة أيام، وليس قبل المباراة مباشرة كما أُشيع خلال الساعات الماضية.

وأضاف أن القرار جاء ضمن خطة إعادة تنظيم العمل داخل الفريق، مؤكدًا أن مجلس الإدارة استقر على استكمال ما تبقى من منافسات الموسم الجاري دون تعيين مدير كرة جديد، على أن يتم حسم هذا الملف بشكل نهائي مع انطلاق الموسم المقبل.

الزمالك إنبي الدوري المصري

