الدوري المصري

الزمالك

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ليفانتي

مكافآت مضاعفة وقرارات جديدة داخل الزمالك قبل مباراة إنبي بالدوري

كتب : نهي خورشيد

11:37 م 26/04/2026

الزمالك

كشف الإعلامي جمال الغندور أن مجلس إدارة نادي الزمالك وعد لاعبي الفريق الأول بصرف مكافأة خاصة في حال تحقيق الفوز على إنبي وحصد النقاط الثلاث ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن الفريق يمتلك لائحة مكافآت معتمدة يتم تطبيقها بعد كل انتصار، إلا أن الإدارة قررت رفع قيمة المكافأة تحفيزاً للاعبين قبل مواجهة إنبي.

معتمد جمال يحسم قراراته الفنية قبل مباراة إنبي

وفي سياق متصل، أشار إلى أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال رفض فكرة إراحة اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا رغم وجود مقترح بتغيبه عن المباراة لتفادي الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة والتي كانت ستؤدي إلى إيقافه عن مواجهة القمة أمام الأهلي في 1 مايو ليقرر الجهاز الفني الدفع به بشكل طبيعي.

كما أوضح الغندور أن الجهاز الفني يدرس الاعتماد على محمود بنتايج كبديل خلال مواجهة إنبي في ظل عودته من إصابة في العضلة الضامة أبعدته عن مباراة بيراميدز الماضية، إذ يفضل الجهاز منحه دقائق تدريجية لتجهيزه بشكل كامل قبل القمة المرتقبة أمام الأهلي.

