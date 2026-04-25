الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

خيتافي

- -
17:15

برشلونة

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:15

ساوثامبتون

"عدم التعاقد مع محترفين".. اتحاد الكرة الطائرة يكشف مجموعة من التعديلات في الموسم الجديد

كتب : مصراوي

12:55 ص 25/04/2026

الأهلي ضد الزمالك للكرة الطائرة

أعلن الاتحاد المصري لكرة الطائرة عن مجموعة من التعديلات، على لائحة المسابقات وقيد اللاعبين خلال الموسم المقبل 202-2027.

قرارات الاتحاد المصري للكرة الطائرة

كشف الاتحاد المصري لكرة الطائرة، في بيان رسمي أمس الجمعة 24 أبريل الجاري، عن إلغاء التعاقد مع اللاعبين المحترفين في منافسات الرجال والسيدات بداية من الموسم المقبل 2026-2027.

وأشار الاتحاد في بيانه، أنه سيتم النظر في عدد اللاعبين واللاعبات الدوليين في كل فريق، ليصبح عدد اللاعبين الدوليين في كل فريق 6 لاعبين كحد أقصى.

كما أوضح الاتحاد، أنه سيتم السماح للاعبين بالاحتراف في الخارج، حتى إذا كان يمتلك عقدا مع نادي، لكن وفقا للضوابط المرتبطة بكون اللاعب محليا أو دوليا، تاريخ الميلاد، الدوري المراد اللاعب الاحتراف فيه طبقا للتصنيف، على أن يتم تعويض ناديه بمبلغ مالي من عقد اللاعب.

واختتم الاتحاد بيانه، بأنه سيتم السماح لأي لاعب أو لاعبة في المراحل السنية تحت الدرجة الأولى، بالاحتراف الخارجي، على أن يتم احتسابها ضمن سنوات الرعاية، بجانب منع أي فريق مصري من التعاقد مع أكثر من 3 لاعبين يتخطى عمرهم 35 عاما.

اختفاء الزوج من يومين.. تفاصيل العثور على جثتي سيدة وابنتها داخل شقة بالمنيب
بعد استغاثة طليقته بسبب عدم إنفاقه على نجله.. مسلم:"بدفع 180 ألف جنيه"
فيديو متداول يزعم العثور على "برص" في طاجن المكرونة بسوهاج.. وتحرك عاجل
تعليمات خاصة من نجم الزمالك السابق لحسم التتويج بالدوري المصري
مصر في قلب المعادلة.. دلالات مشاركة الرئيس السيسي في اجتماع نيقوسيا؟
