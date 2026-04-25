أعلن الاتحاد المصري لكرة الطائرة عن مجموعة من التعديلات، على لائحة المسابقات وقيد اللاعبين خلال الموسم المقبل 202-2027.

قرارات الاتحاد المصري للكرة الطائرة

كشف الاتحاد المصري لكرة الطائرة، في بيان رسمي أمس الجمعة 24 أبريل الجاري، عن إلغاء التعاقد مع اللاعبين المحترفين في منافسات الرجال والسيدات بداية من الموسم المقبل 2026-2027.

وأشار الاتحاد في بيانه، أنه سيتم النظر في عدد اللاعبين واللاعبات الدوليين في كل فريق، ليصبح عدد اللاعبين الدوليين في كل فريق 6 لاعبين كحد أقصى.

كما أوضح الاتحاد، أنه سيتم السماح للاعبين بالاحتراف في الخارج، حتى إذا كان يمتلك عقدا مع نادي، لكن وفقا للضوابط المرتبطة بكون اللاعب محليا أو دوليا، تاريخ الميلاد، الدوري المراد اللاعب الاحتراف فيه طبقا للتصنيف، على أن يتم تعويض ناديه بمبلغ مالي من عقد اللاعب.

واختتم الاتحاد بيانه، بأنه سيتم السماح لأي لاعب أو لاعبة في المراحل السنية تحت الدرجة الأولى، بالاحتراف الخارجي، على أن يتم احتسابها ضمن سنوات الرعاية، بجانب منع أي فريق مصري من التعاقد مع أكثر من 3 لاعبين يتخطى عمرهم 35 عاما.

"نقل للمستشفى".. إصابة خطيرة للاعب الإسماعيلي خلال مباراة مودرن سبورت بالدوري

لقطة طريفة بين خوان بيزيرا وأحد الأطفال خلال مباراة الزمالك وبيراميدز (فيديو)