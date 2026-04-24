أيمن غباشي: نجم ريال مدريد أول من اكتشفني.. وأتمنى متابعة من جهاز منتخب

بات النجم البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المعشوق الأول للجماهير البيضاء، في ظل المستوى المميز الذي يظهر به اللاعب مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وقاد بيزيرا الفارس الأبيض لتحقيق فوزا هاما أمس الخميس الموافق 23 أبريل الجاري، على حساب نظيره بيراميدز بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما بالدوري.

وكان خوان بيزيرا أحرز هدف فوز الزمالك أمس على حساب نظيره بيراميدز، ليحافظ على ترتيب الفارس الأبيض، في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".

لقطة طريفة بين بيزيرا وطفل خلال مباراة بيراميدز

وقبل انطلاق مباراة الفارس الأبيض أمام بيراميدز أمس، خطف خوان بيزيرا الأنظار بشكل كبير، حيث قبل دقائق من بدأ المباراة وخلال وقوف اللاعبين في الممر استعدادا للدخول لأرضية الملعب، ظهر بيزيرا وهو يمسك في يده طفلا صغيرا.

وأبدى الطفل الصغير سعادته الكبيرة بما يقدمه اللاعب البرازيلي بيزيرا، حيث ظهرت عليه علامات السعادة الشديدة، وحرص على تقليده خلال إجراء عمليات الإحماء، في إشارة ارتباط الطفل الصغير بالنجم البرازيلي.

على طريقة بيزيرا الطفل يجري عمليات الأحماء قبل إنطلاق مباراة بيراميدز والزمالك 👏🏼🏹 pic.twitter.com/8OZgmowWci — ON Sport (@ONTimeSports) April 24, 2026

ترتيب الزمالك في جدول الدوري المصري

ويحتل نادي الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 49 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 46 نقطة.

أرقام خوان بيزيرا مع الزمالك

وشارك النجم البرازيلي مع الفارس الأبيض خلال الموسم الحالي 2025-2026، في 40 مباراة بكافة البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 10 أهداف وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

أيمن غباشي: نجم ريال مدريد أول من اكتشفني.. وأتمنى متابعة من جهاز منتخب مصر (حوار)