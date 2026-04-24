الدوري المصري

الإسماعيلي

0 2
20:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

طلائع الجيش

1 2
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

0 0
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

0 0
22:00

ريال مدريد

الأهلي يواصل تدريباته على التتش استعداداً لـ بيراميدز

كتب : نهي خورشيد

09:17 م 24/04/2026
  مران الأهلي
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، في إطار الاستعدادات الأحمر لمواجهة بيراميدز المقرر إقامتها مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.


محاضرة فنية من توروب للاعبي الأهلي


وعقد المدير الفني للقلعة الحمراء ييس توروب محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران تناول خلالها أبرز الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة المرتقبة إلى جانب بعض التعليمات التكتيكية.


وشهد المران تنفيذ تدريبات بالكرة، ركز خلالها الجهاز الفني على تطبيق بعض الجمل الخططية استعداداً للمواجهة المقبلة، مع متابعة حالة اللاعبين البدنية والفنية.


موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الكروي بالنادي الأهلي مع نظيره بيراميدز في الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد 30 يونيو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

