ناصر ماهر يقود الهجوم.. التشكيل المتوقع لبيراميدز في مواجهة الزمالك

استقر كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لـبيراميدز، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نادي الزمالك، في قمة منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويحل بيراميدز ضيفًا على الزمالك في الثامنة مساءً، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة التتويج، في مواجهة قوية لحسم صدارة جدول الترتيب.

ويدخل الزمالك اللقاء متصدرًا برصيد 46 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 44 نقطة، ما يزيد من أهمية المواجهة للفريقين في سباق اللقب.

ويعاني بيراميدز من عدة غيابات مؤثرة، حيث يفتقد خدمات كل من محمود زلاكة، ووليد الكرتي، ومحمود مرعي بسبب الإصابة، إلى جانب استمرار غياب محمد حمدي لإصابته بقطع في الرباط الصليبي، وكذلك رمضان صبحي بسبب الإيقاف.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الزمالك:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم حافظ – أحمد سامي – أسامة جلال – محمد حمدي إبراهيم.

خط الوسط: مهند لاشين – ناصر ماهر – مصطفى زيكو – عودة فاخوري – أحمد عاطف قطة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويسعى بيراميدز لتحقيق الفوز وخطف صدارة الدوري من الزمالك، رغم الغيابات، في ظل اشتداد المنافسة مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.