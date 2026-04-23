تتجه الأنظار إلى استاد القاهرة الدولي، في الثامنة مساء اليوم، لمتابعة اللقاء المرتقب بين الزمالك وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة حسم اللقب، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة في صراع الصدارة.

حكام مباراة الزمالك وبيراميدز

وقررت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم إسناد إدارة قمة، الزمالك وبيراميدز للحكم محمد الغازي، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال كمساعد أول، ويوسف البساطي كمساعد ثانٍ، بينما يتولى تقنية الفيديو كل من محمد الشناوي، وأحمد حسام طه، ومحمود دسوقي.

وخاض الحكم الدولي 21 مباراة خلال الموسم الجاري بمختلف البطولات المحلية، أشهر خلالها 77 بطاقة صفراء، تحولت 4 منها إلى بطاقات حمراء، إلى جانب حالة طرد مباشر واحدة، واحتسب 7 ركلات جزاء.

سجل إيجابي مع الزمالك

يمثل الغازي فألًا حسنًا لجماهير الزمالك، حيث أدار 4 مباريات للفريق، حقق خلالها الفوز في جميعها، بواقع 3 مباريات في الدوري وواحدة في كأس مصر.

وكان ظهوره الأول مع الفريق الأبيض في يناير 2023، عندما قاد مواجهة فاركو التي انتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد.

وفي الموسم الجاري، أدار للزمالك 3 مباريات، حقق خلالها الفريق الفوز على طلائع الجيش (3-1)، وزد (2-1) في الدوري، إلى جانب الانتصار على بلدية المحلة بهدف نظيف في كأس مصر.

نتائج قوية لبيراميدز

وعلى الجانب الآخر، يمتلك بيراميدز سجلًا جيدًا مع الغازي، حيث أدار له 5 مباريات، حقق خلالها 4 انتصارات مقابل هزيمة واحدة.

وكانت البداية بفوز بيراميدز على المقاولون العرب (2-0)، ثم على طلائع الجيش (5-2)، قبل أن يتعرض للخسارة الوحيدة أمام مودرن سبورت (2-1)، في مباراة شهدت احتساب ركلتي جزاء وطرد اللاعب محمد الشيبي.

كما أدار الغازي مواجهتي فاركو وإنبي، وحقق خلالهما بيراميدز الفوز بنتيجة (2-0) و(2-1) على الترتيب.

جدير بالذكر أن محمد الغازي انضممنذ أيام قليلة، إلى قائمة الحكام الدوليين، خلال احتفالية الاتحاد المصري بتكريم المشاركين في كأس العالم 2026.