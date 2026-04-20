يترقب عشاق الكرة الأفريقية مواجهة من العيار الثقيل، حين يلتقي الزمالك مع نظيره اتحاد العاصمة في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في صدام يحمل طابعًا تنافسيًا قويًا بين الكرة المصرية والجزائرية.

تأهل الزمالك واتحاد العاصمة لنهائي الكونفدرالية

ونجح اتحاد العاصمة في حجز مقعده بالمباراة النهائية، بعدما تعادل مع أولمبيك آسفي بنتيجة 1-1 في إياب نصف النهائي، مستفيدًا من قاعدة الهدف خارج الأرض، عقب انتهاء مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي.

في المقابل، بلغ الزمالك النهائي عقب تخطيه عقبة شباب بلوزداد، بعد تفوقه بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليواصل مشواره بثبات نحو استعادة اللقب القاري.

موعد نهائي كأس الكونفدرالية

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب يوم 9 مايو في الجزائر، على أن تُلعب مواجهة الإياب الحاسمة يوم 16 من الشهر ذاته في القاهرة، حيث يتطلع كل فريق لوضع قدم على منصة التتويج وحصد اللقب الأفريقي.