قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد الموافق 19 أبريل الجاري، تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، من 4 مباريات إلى مباراتين.

وكانت رابطة الأندية المصرية أعلنت في وقت سابق، إيقاف محمد الشناوي لمدة 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه، بسبب ما بدر منه تجاه حكم مباراة الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا، في الجولة الأولى بمرحلة التتويج بالدوري المصري.

تعديل عقوبة محمد الشناوي للمرة الثانية

وتعديل لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، عقوبة محمد الشناوي وتخفيضها من 4 مباريات إلى مباراتين، مع الإبقاء على الغرامة المالية كما هى، أعاد إلى الأذهان ما حدث مع الشناوي نفسه قببل خمسة أعوام.

ففي عام 2021 كان اتحاد الكرة المصري، قام بتوقيع عقوبة على محمد الشناوي وإيقافه 4 مباريات مع توقيع غرامة مالية عليه 20 ألف جنيه، بسبب سلوك غير رياضي له مع حكم مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي في موسم 2021-2022.

وخلال مباراة الأهلي والبنك الأهلي، في الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري موسم 2021-2022، أبدى الشناوي اعتراضه على حكم اللقاء بصورة قوية، لذا قرر اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد آنذاك إيقاف اللاعب 4 مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه 20 ألف جنيه، بعدما اعتبر تصرفه سلوك غير رياضي.

وعقب قرار الاتحاد بإيقاف الشناوي لمدة 4 مباريات، قرر الاتحاد تخفيض العقوبة إلى مباراة وحيدة، بدلا من 4 لقاءات، مع تغليظ العقوبة المالية إلى 50 ألف جنيها.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي سياق متصل يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره بيراميدز يوم 27 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام بيراميدز يوم 27 أبريل المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة التتويج بالدوري المصري "دوري نايل".

مباريات يغيب عنها محمد الشناوي

وغاب محمد الشناوي عن مباراة الأهلي الماضية أمام سموحة، في الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري، سيغيب أيضًا عن مباراة الفريق المقبلة أمام بيراميدز بالدوري.

وسيعود الشناوي للمشاركة في المباريات بعد انتهاء العقوبة، بداية من مباراة القمة أمام الزمالك يوم 1 مايو المقبل 2026.

