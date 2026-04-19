الكونفيدرالية الأفريقية

أولمبيك آسفي

0 1
21:00

اتحاد العاصمة

الدوري المصري

مودرن سبورت

1 3
20:00

زد

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

1 3
20:00

غزل المحلة

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

2 1
17:30

أرسنال

"للمرة الثانية".. تخفيض عقوبة محمد الشناوي.. ما التفاصيل؟

كتب : يوسف محمد

10:23 م 19/04/2026
    محمد الشناوي حارس الأهلي
    محمد الشناوي
    محمد الشناوي
    محمد الشناوي ومصطفى شوبير
    لحظة طرد محمد الشناوي
    محمد الشناوي
    محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي لمباراة يانج أفريكانز (2)
    محمد الشناوي (5)
    محمد الشناوي في المؤتمر الصحفي لمباراة يانج أفريكانز (1)

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد الموافق 19 أبريل الجاري، تخفيض عقوبة محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، من 4 مباريات إلى مباراتين.

وكانت رابطة الأندية المصرية أعلنت في وقت سابق، إيقاف محمد الشناوي لمدة 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه، بسبب ما بدر منه تجاه حكم مباراة الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا، في الجولة الأولى بمرحلة التتويج بالدوري المصري. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تعديل عقوبة محمد الشناوي للمرة الثانية

وتعديل لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، عقوبة محمد الشناوي وتخفيضها من 4 مباريات إلى مباراتين، مع الإبقاء على الغرامة المالية كما هى، أعاد إلى الأذهان ما حدث مع الشناوي نفسه قببل خمسة أعوام.

ففي عام 2021 كان اتحاد الكرة المصري، قام بتوقيع عقوبة على محمد الشناوي وإيقافه 4 مباريات مع توقيع غرامة مالية عليه 20 ألف جنيه، بسبب سلوك غير رياضي له مع حكم مباراة الأهلي أمام البنك الأهلي في موسم 2021-2022.

وخلال مباراة الأهلي والبنك الأهلي، في الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري موسم 2021-2022، أبدى الشناوي اعتراضه على حكم اللقاء بصورة قوية، لذا قرر اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد آنذاك إيقاف اللاعب 4 مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه 20 ألف جنيه، بعدما اعتبر تصرفه سلوك غير رياضي.

وعقب قرار الاتحاد بإيقاف الشناوي لمدة 4 مباريات، قرر الاتحاد تخفيض العقوبة إلى مباراة وحيدة، بدلا من 4 لقاءات، مع تغليظ العقوبة المالية إلى 50 ألف جنيها.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي سياق متصل يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره بيراميدز يوم 27 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام بيراميدز يوم 27 أبريل المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمرحلة التتويج بالدوري المصري "دوري نايل".

مباريات يغيب عنها محمد الشناوي

وغاب محمد الشناوي عن مباراة الأهلي الماضية أمام سموحة، في الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري، سيغيب أيضًا عن مباراة الفريق المقبلة أمام بيراميدز بالدوري.

وسيعود الشناوي للمشاركة في المباريات بعد انتهاء العقوبة، بداية من مباراة القمة أمام الزمالك يوم 1 مايو المقبل 2026.

أقرأ أيضًا:

"بعد أحداث الشغب".. موعد انطلاق مباراة اتحاد العاصمة وأولمبيك آسفي في الكونفدرالية

بعد العملية الجراحية.. بيراميدز يعلن موعد عودة مصطفى فتحي للمشاركة في المباريات

محمد الشناوي النادي الأهلي الدوري المصري

فخ "التغريدات".. كيف أعاد تسرع ترامب وعراقجي إغلاق مضيق هرمز؟
شئون عربية و دولية

فخ "التغريدات".. كيف أعاد تسرع ترامب وعراقجي إغلاق مضيق هرمز؟
زاهي حواس يكشف شكل حتشبسوت الحقيقي.. وسر تراجع إلهام شاهين عن تجسيد شخصيتها
أخبار مصر

زاهي حواس يكشف شكل حتشبسوت الحقيقي.. وسر تراجع إلهام شاهين عن تجسيد شخصيتها
إيران: يجب أن تكون إدارة مضيق هرمز والرقابة عليه في أيدينا
شئون عربية و دولية

إيران: يجب أن تكون إدارة مضيق هرمز والرقابة عليه في أيدينا

نبات مفترس يثير الدهشة.. يصطاد الحشرات ويبتلع كائنات أكبر
علاقات

نبات مفترس يثير الدهشة.. يصطاد الحشرات ويبتلع كائنات أكبر
زيادة الذباب في القاهرة والجيزة.. الزراعة تكشف الأسباب
أخبار مصر

زيادة الذباب في القاهرة والجيزة.. الزراعة تكشف الأسباب

ترامب: سفينة إيرانية حاولت اختراق حصارنا البحري وفشلت
ضياء العوضي.. "طبيب الجدل" حياً وميتاً
مصدر دبلوماسي: وفاة ضياء العوضي.. والجثمان في الطب الشرعي بالإمارات
رغم اتفاق وقف النار.. تبادل إطلاق نار بين البحرية الإيرانية والأمريكية في بحر عُمان
ترامب عن إيران: نستعد لضربهم بقوة أكبر
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)