يترقب نادي الزمالك التعرف على منافسه في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما نجح في حجز مقعده بالنهائي عقب تخطي شباب بلوزداد بهدف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتتجه الأنظار مساء اليوم الأحد إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين أولمبيك آسفي ونظيره اتحاد العاصمة، على ملعب الفريق المغربي، ضمن إياب نصف نهائي البطولة القارية، لحسم هوية الطرف الثاني في النهائي.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في الجزائر قد انتهت بالتعادل السلبي، ما يؤجل الحسم إلى لقاء الإياب، في مواجهة مفتوحة على كافة الاحتمالات في ظل تقارب المستوى بين الفريقين.

موعد مباراة أولمبيك أسفي واتحاد العاصمة والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تُنقل عبر شبكة beIN Sports، الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports 3.

ويسعى كل من الفريقين إلى تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل إلى النهائي، لمواجهة الزمالك في صراع التتويج باللقب القاري.