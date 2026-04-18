بدأ نادي الزمالك التحرك مبكراً لترتيب تفاصيل رحلة ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، في إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة خارج مصر.

تحركات إدارية في الزمالك قبل النهائي الإفريقي

وكشف الإعلامي خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية أن الجهاز الإداري بالنادي شرع في دراسة خيارات السفر والإقامة من خلال البحث عن أسعار تذاكر الطيران سواء الرحلات العادية أو الخاصة، إلى جانب حجز الفنادق في كل من المغرب والجزائر وذلك تحسباً لتحديد المنافس بين أولمبيك آسفي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك تفضل التحرك المبكر لضمان أفضل الترتيبات الممكنة على أن يتم اتخاذ الإجراءات النهائية فور حسم الطرف الثاني في المباراة النهائية.

الزمالك يحسم موقفه من إعارة عمرو ناصر

وفي سياق آخر، نفى الغندور ما تردد بشأن وجود نية داخل النادي لإعارة اللاعب عمرو ناصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكداً تمسك الزمالك بخدماته.

وأوضح أن اللاعب عانى من سلسلة إصابات أبعدته عن المشاركة لفترات، إلا أن الجهاز الفني لا يزال يثق في قدراته الفنية ويعتبره من العناصر المهمة في الفريق.

وأضاف أن عمرو ناصر يقترب من العودة إلى الملاعب، إذ من المتوقع أن يكون جاهزاً خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع عقب تعافيه من الإصابة الحالية.

واختتم بالتأكيد على عدم وجود أي اتجاه داخل النادي للتفريط في اللاعب، سواء بالإعارة أو غيرها خلال الموسم المقبل.

