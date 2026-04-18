الزمالك يبدأ مبكراً ترتيبات نهائي الكونفدرالية ويحسم موقف عمرو ناصر

كتب : نهي خورشيد

11:49 م 18/04/2026

مهاجم نادي الزمالك عمرو ناصر

بدأ نادي الزمالك التحرك مبكراً لترتيب تفاصيل رحلة ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، في إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة خارج مصر.

تحركات إدارية في الزمالك قبل النهائي الإفريقي

وكشف الإعلامي خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية أن الجهاز الإداري بالنادي شرع في دراسة خيارات السفر والإقامة من خلال البحث عن أسعار تذاكر الطيران سواء الرحلات العادية أو الخاصة، إلى جانب حجز الفنادق في كل من المغرب والجزائر وذلك تحسباً لتحديد المنافس بين أولمبيك آسفي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك تفضل التحرك المبكر لضمان أفضل الترتيبات الممكنة على أن يتم اتخاذ الإجراءات النهائية فور حسم الطرف الثاني في المباراة النهائية.

الزمالك يحسم موقفه من إعارة عمرو ناصر

وفي سياق آخر، نفى الغندور ما تردد بشأن وجود نية داخل النادي لإعارة اللاعب عمرو ناصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكداً تمسك الزمالك بخدماته.

وأوضح أن اللاعب عانى من سلسلة إصابات أبعدته عن المشاركة لفترات، إلا أن الجهاز الفني لا يزال يثق في قدراته الفنية ويعتبره من العناصر المهمة في الفريق.

وأضاف أن عمرو ناصر يقترب من العودة إلى الملاعب، إذ من المتوقع أن يكون جاهزاً خلال فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع عقب تعافيه من الإصابة الحالية.

واختتم بالتأكيد على عدم وجود أي اتجاه داخل النادي للتفريط في اللاعب، سواء بالإعارة أو غيرها خلال الموسم المقبل.

الزمالك عمرو ناصر الكونفدرالية

سناء السعيد: العدادات الكودية "عداد الغلابة" ولا يجوز محاسبة المواطنين
"المكان كان كتلة لهب".. تفاصيل 120 دقيقة في حريق مخزن أخشاب في مؤسسة الزكاة
ريال سوسيداد بطلا لكأس ملك إسبانيا بعد الفوز على أتليتكو بركلات الترجيح
رئيس البرازيل: لا يمكن أن نستيقظ وننام يوميًا على تدوينة ترامب بشن حروب
"حياة كاملة".. رسالة خاصة من طارق حامد لجماهير الزمالك بعد إعلان اعتزاله
