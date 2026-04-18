إعادة وإيقاف.. قرارات من اتحاد الكرة بشأن أزمة طنطا والمصرية للاتصالات

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، إعادة مباراة طنطا والمصرية للاتصالات بدوري القسم الثاني "أ"، بسبب الأحداث التي شهدتها.

قرارات من الاتحاد المصري بشأن مباراة طنطا والمصرية للاتصالات

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إعادة مباراة طنطا والمصرية للاتصالات، التي أُقيمت يوم 16 أبريل الحالي، ضمن منافسات دوري القسم الثاني (أ) دوري المحترفين، موسم 2025-2026، وذلك عقب مراجعة تقرير حكم اللقاء وما شهدته المباراة من أحداث.

وقال بيان الاتحاد: "حددت اللجنة يوم الثلاثاء، الموافق 21 أبريل الحالي، موعدًا لإقامة المباراة المعادة، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، على ملعب نادي طنطا، ضمن مباريات الجولة الـ30، وذلك في إطار تطبيق اللوائح والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص".

وأوضح البيان: "وقررت اللجنة إيقاف أيمن حسين محمد، مدرب حراس مرمى فريق المصرية للاتصالات، لمدة مباراتين، مع توقيع غرامة مالية عليه قدرها 2000 جنيه، بسبب اعتراضه على حكم المباراة بطريقة غير لائقة. كما أقرت اللجنة، توقيع غرامة مالية على نادي المصرية للاتصالات قدرها 20 ألف جنيه، بواقع 10 آلاف جنيه لنزول الجهاز الفني والإداري إلى أرض الملعب بصورة جماعية للاعتراض على الحكم، و10 آلاف جنيه أخرى للتحريض على انسحاب الفريق".

واختتم البيان: "وقررت اللجنة أيضًا، توقيع غرامة مماثلة على نادي طنطا بقيمة 20 ألف جنيه، موزعة على نفس المخالفات المتعلقة بالاعتراض الجماعي والتحريض على الانسحاب. وستظل العقوبات الإدارية المعتادة، بما في ذلك الإنذارات وحالات الطرد، سارية خلال المباراة المعادة إقامتها، في إطار الحرص على فرض الانضباط وضمان نزاهة المنافسة".

أزمة مباراة طنطا والمصرية للاتصالات

وشهدت مباراة طنطا والمصرية للاتصالات في دوري المحترفين، واقعة مثيرة بتوقفها بسبب لقطة تحكيمية، إذ احتسب الحكم عبد العزيز السيد ركلة جزاء لصالح المصرية للاتصالات في الدقيقة 41، وهو القرار الذي قوبل باعتراضات قوية من لاعبي طنطا، قبل أن تتصاعد الأحداث ويطالب المدير الفني أيمن المزين لاعبيه بالخروج من الملعب احتجاجًا على القرار، اعرف التفاصيل من هنا.

