هل أنعش موسم عيد الأضحى مبيعات الأحذية والشنط؟

قال خليفة هاشم، عضو مجلس إدارة شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، إن مبيعات قطاع الأحذية والشنط حققت أداء جيدا خلال الموسم الحالي، مشيرا إلى أن حجم المبيعات يتراوح بين 65% و70%، وهي مستويات قريبة من العام الماضي.

وأوضح هاشم لمصراوي أن الإقبال على شراء الأحذية والشنط يرتفع عادة قبل عيد الأضحى، متوقعا تراجع حركة الشراء خلال الفترة الحالية بسبب موسم الامتحانات.

زيادة 30% في أسعار الأحذية

وأضاف أن أسعار الأحذية ارتفعت بنسب تتراوح بين 20% و30% عقب زيادة أسعار البنزين، موضحا أن بعض التجار رفعوا الأسعار بشكل كبير، خاصة في قطاع المصنوعات الجلدية، حتى على البضائع الموجودة بالمخازن منذ أشهر والتي لم تتحمل أي زيادات جديدة في التكلفة.

استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج

وأشار إلى أن مستلزمات الإنتاج لم تشهد زيادات فعلية حتى الآن، لأن الشحنات المستوردة تحتاج إلى وقت حتى تصل إلى السوق المحلي، وبالتالي لم تظهر آثار أي زيادات جديدة على الخامات أو مستلزمات الإنتاج.

وأشار هاشم إلى أن شهر يونيو يشهد عادة هدوءا نسبيا في المبيعات، متوقعا أن ينتعش السوق مرة أخرى خلال شهر يوليو مع زيادة حركة السياحة وتوافد الزوار العرب.

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