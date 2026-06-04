ارتفع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الخميس
كتب : آية محمد
سعر الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين 7 و10 قروش، ببداية تعاملات اليوم الخميس 4-6-2026، بينما تراجع في بنكين، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
51.89 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع.
بنك مصر:
51.89 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
51.89 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
51.89 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس:
51.87 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
51.89 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك البركة:
51.87 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول:
51.9 جنيه للشراء، و52 جنيهًا للبيع.
بنك قطر الوطني:
51.89 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.