ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين 7 و10 قروش، ببداية تعاملات اليوم الخميس 4-6-2026، بينما تراجع في بنكين، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

51.89 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع.

بنك مصر:

51.89 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

51.89 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

51.89 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:

51.87 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

51.89 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة:

51.87 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

51.9 جنيه للشراء، و52 جنيهًا للبيع.

بنك قطر الوطني:

51.89 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.