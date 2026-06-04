إعلان

ارتفع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الخميس

كتب : آية محمد

09:54 ص 04/06/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة تتراوح بين 7 و10 قروش، ببداية تعاملات اليوم الخميس 4-6-2026، بينما تراجع في بنكين، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:
51.89 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع.

بنك مصر:
51.89 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:
51.89 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:
51.89 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس:
51.87 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:
51.89 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك البركة:
51.87 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:
51.9 جنيه للشراء، و52 جنيهًا للبيع.

بنك قطر الوطني:
51.89 جنيه للشراء، و51.99 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:
51.92 جنيه للشراء، و52.02 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار البنك الأهلي المصري سعر الدولار اليوم

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أمين الفتوى: حكم مكياج المرأة يتوقف على طريقة استخدامه والغرض منه
أخبار

أمين الفتوى: حكم مكياج المرأة يتوقف على طريقة استخدامه والغرض منه
رغم الهدنة.. غارات إسرائيلية متواصلة على جنوب لبنان وإصدار إنذارات للسكان
شئون عربية و دولية

رغم الهدنة.. غارات إسرائيلية متواصلة على جنوب لبنان وإصدار إنذارات للسكان
بينهن هنا الزاهد وكارولين عزمي.. 25 صورة لنجمات الفن أمام البحر بملابس
زووم

بينهن هنا الزاهد وكارولين عزمي.. 25 صورة لنجمات الفن أمام البحر بملابس
خلال ساعات.. إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بجميع مدارس القاهرة
مدارس

خلال ساعات.. إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بجميع مدارس القاهرة
وفاة والدة المطرب الشعبي سمسم شهاب بعد صراع مع المرض
زووم

وفاة والدة المطرب الشعبي سمسم شهاب بعد صراع مع المرض

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان