اتهامات وبيان بخرق بنود السرية.. الأزمة تشتعل بين حسام حسن ومودرن سبورت

رد نادي مودرن سبورت على تصريحات مهاجمه السابق، حسام حسن، التي انتقد فيها إدارة النادي، مدعيا وجود تمييز في التعامل بين اللاعبين.

حسام حسن يهاجم إدارة مودرن سبورت

هاجم حسام حسن إدارة نادي مودرن، بعد فسخ تعاقد مع الفريق، مشيرا إلى وجود تمييز في التعامل بين اللاعبين من قبل إدارة النادي، بسبب قرب عدد من اللاعبين للإدارة.

مودرن سبورت يرد على حسام حسن

قال نادي مودرن، في بيان رسمي: "يعرب نادي مودرن سبورت عن استنكاره الشديد ورفضه التام للتصريحات الإعلامية الأخيرة التي أدلى بها اللاعب حسام حسن، والتي تضمنت إساءات مباشرة ومغالطات تستهدف النيل من كيان النادي ومسؤوليه، وذلك عقب إتمام إجراءات إنهاء تعاقده "بالتراضي"، وإذ يحرص النادي على مبدأ الشفافية وبيان الحقائق أمام الرأي العام والوسط الرياضي ، نود التأكيد على الآتي بيانه: 1- الوفاء بالالتزامات المالية: يؤكد النادي أنه قد أتم تسوية كافة المستحقات المالية للاعب حسام حسن بتاريخ 14 مارس 2026 ، وبناءً عليه وقع اللاعب "إقرار مخالصة نهائية وبراءة ذمة شاملة" تسلم بموجبها كافة حقوقه المالية، وأقر فيها بعدم وجود أي مطالبات له لدى النادي".

وأضاف: "2- خرق بنود السرية والاحترافية: - إن ما صدر من اللاعب يمثل خرقاً صارخاً لـ "بند السرية وعدم الإساءة" المنصوص عليه في اتفاقية إنهاء التعاقد، ويُعد مخالفة للأمانة الاحترافية التي يجب أن يتحلى بها اللاعبون. 3- مخالفة لوائح اتحاد الكرة: تُعد تصرفات اللاعب مخالفة صريحة لأحكام المادة رقم ( 11 ) الفقرة ( 13 ) من لائحة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك لإخلاله بالتزاماته تجاه النادي الذي احترم تعاقده معه".

وشدد: "4- الإجراءات القانونية الرادعة:- وجه مجلس إدارة النادي الإدارة القانونية بالبدء فوراً في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، وتقديم شكوى رسمية مدعومة بالمستندات إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم لاتخاذ اللازم قانوناً. 5- الحق في التعويض المدني:-يحتفظ النادي بحقه الكامل في ملاحقة اللاعب قضائيا أمام المحاكم المختصة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة جراء الأضرار الأدبية والمادية والمساس بسمعة النادي التي نتجت عن هذه الإدعاءات العارية تماماً من الصحة".

واختتم نادي مودرن سبورت: "يؤكد نادي مودرن سبورت أنه لن يتهاون في حماية حقوقه المادية والأدبية ضد أي محاولة للتشويه أو التدليس، وسيظل الاحترام المتبادل والالتزام باللوائح هو الركيزة الأساسية لمنظومتنا الرياضية".

