مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

- -
15:00

الترجى الرياضي

دوري أبطال أفريقيا

نهضة بركان

- -
21:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

فاركو

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
18:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:00

مانشستر يونايتد

جميع المباريات

إعلان

"تمييز".. هجوم قوي من حسام حسن على إدارة مودرن سبورت بعد فسخ تعاقده مع الفريق

كتب : مصراوي

01:39 ص 18/04/2026 تعديل في 01:48 ص
    مودرن سبورت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار حسام حسن لاعب مودرن سبورت السابق، جدلا واسعا بتصريحاته بخصوص إدارة النادي بعد فسخ تعاقده مع الفريق خلال الساعات الماضية.


هجوم قوي من حسام حسن ضد إدارة مودرن سبورت


وأكد حسن عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أنه لم يكن ينوي التحدث بعد فسخ تعاقده مع الفريق، لكنه تفاجئ بخبر صادر من إدارة النادي ولا يعرف الهدف منه ولا يفهم توقيته.


وأوضح حسن في البيان الذي نشره عبر حسابه على "إنستجرام"، أنه هو من أصر على فسخ تعاقده مع الفريق، مشيرًا إلى وجود تمييز في التعامل بين اللاعبين من قبل إدارة النادي، بسبب قرب عدد من اللاعبين للإدارة.


وأشار صاحب الـ 32 عاما في بيانه، إلى أن إدارة النادي منعت بعض اللاعبين من المشاركة في التدريبات وإيقاف مستحقاتهم بتعليمات من رئيس النادي.

وفى نهاية بيانه، أكد اللاعب أن الفترة المقبلة ستشهد إظهار الكثير من الحقائق، من خلال لقاءات تلفزيونية لعدد من اللاعبين.


وحتى الآن لم تصدر أي بيانات رسمية من نادي مودرن سبورت، بخصوص أزمة اللاعب حسام حسن، رغم ذكره "صدور خبرا من النادي".

خالد الغندور يتحدث عن فسخ عقد حسام حسن


ويذكر أن خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق ومقدم البرامج الحالي، كان قد أعلن منذ عدة أيام عبر برنامجه "ستاد المحور"، أن حسام حسن قرر فسخ تعاقده مع فريق مودرن، بعد قرار النادي بخصم 50%، من قيمة عقود لاعبي الفريق، بعد تراجع النتائج في الفترة الماضية.


أرقام حسام حسن مع مودرن سبورت


وكان حسام حسن انضم إلى فريق مودرن سبورت، في يناير من عام 2025 قادما من فريق سموحة.


وشارك صاحب الـ 32 عاما مع فريق مودرن سبورت، في 36 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالهم 3 أهداف ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

نادي مودرن سبورت الدوري المصري حسام حسن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حكايات الناس

زووم

أخبار مصر

رياضة محلية

شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

