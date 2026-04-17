الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

0 0
18:00

شباب بلوزداد

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

3 0
20:45

كالياري

الدوري الفرنسي

لانس

3 2
20:45

تولوز

"هدفنا التتويج باللقب".. المهدي سليمان يعلق على تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية

كتب : يوسف محمد

09:55 م 17/04/2026 تعديل في 10:20 م
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (1)
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (13)
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (14)
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (9)

أكد المهدي سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفارس الأبيض هدفه حصد لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال الموسم الحالي 2025-2026.

وتأهل نادي الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تخطى فريق شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة هدف دون مقابل بمجموع المباراتين.

تصريحات المهدي سليمان عقب نهاية شباب بلوزداد

وقال سليمان في تصريحات، عبر قناة "بي إن سبورتس" عقب نهاية المباراة: "واجهنا منافسًا قويًا في مباراة اليوم، وتأهلنا لنهائي البطولة بعد مجهود كبير من الجميع في الفريق".

وأضاف: "نهدي هذا التأهل لجماهير نادي الزمالك، الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف ساعدنا في التأهل لنهائي البطولة، عملنا على التأمين الدفاعي وعدم استقبال أي هدف في مباراة اليوم، حتى لا يتم التأثير على تأهل الفريق للنهائي".

واختتم سليمان تصريحاته: "هدفنا هو تحقيق اللقب، وواجهنا خصم صعب في مباراة اليوم ونجحنا في الخروج بشباك نظيفة أمام منافس قوي".

موعد نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

وتقام مباراة الذهاب في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 9 أبريل المقبل، على أن تقام مباراة العودة يوم 16 من الشهر ذاته بالقاهرة.

ويلتقي الفارس الأبيض في نهائي البطولة، مع الفائز من مباراة اتحاد العاصمة الجزائري وأولمبيك آسفي المغربي.

جولة ملكية في الإسكندرية.. أحمد فؤاد الثاني يزور قلعة قايتباي برفقة أسرته
جولة ملكية في الإسكندرية.. أحمد فؤاد الثاني يزور قلعة قايتباي برفقة أسرته
3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي

"رفقة ممدوح عباس".. حسن شحاتة يدعم نادي الزمالك أمام شباب بلوزداد في كأس
توقعات بانخفاض الدولار إلى 47 و48 جنيها مع قرب وقف الحرب
"كسر حاجز الخوف".. فتيات بالدقهلية يروين تفاصيل تعرضهن للتحرش من مدرس

