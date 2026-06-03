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سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الأربعاء

كتب : آية محمد

09:32 ص 03/06/2026

سعر الذهب

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كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الأربعاء 3-6-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.


سعر الذهب اللحظي


انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4435 جنيهًا للجرام.


وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5705 جنيهات للجرام.


وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6655 جنيهًا للجرام.


وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7605 جنيهات للجرام.


سعر الجنيه الذهب


وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 53240 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.


سعر سبيكة الذهب


سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76050 جنيهًا.


سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 236515 جنيهًا.


سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 380250 جنيهًا.


وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.


سعر الذهب عالميًا


وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.56% إلى نحو 4463 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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