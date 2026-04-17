نادي الزمالك يعلن تفاصيل إصابة عمر جابر أمام شباب بلوزداد

كتب : يوسف محمد

09:33 م 17/04/2026
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (15)
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (8)
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (7)
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (4)
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (14)
    مباراة الزمالك وشباب بلوزداد (13)

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها عمر جابر الظهير الأيمن للفريق، خلال مباراة شباب بلوزداد في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحسم التعادل السلبي دون أهداف نتيجة مباراة الفارس الأبيض أمام شباب بلوزداد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في إياب نصف نهائي الكونفدرالية، ليضمن الأبيض التأهل لنصف لنهائي البطولة، مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب بهدف دون مقابل.

تفاصيل إصابة عمر جابر لاعب نادي الزمالك

وأشار الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن عمر جابر شعر بشد في عضلة السمانة، لذلك تم تغييره بالتنسيق مع الجهاز الفني منعًا لتفاقم الإصابة.

وأوضح الجهاز الطبي، أنه سيتم تقييم إصابة اللاعب ووضع البرنامج العلاجي والتأهيلي له، لتجهيزه للفترة المقبلة بشكل جيد.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويسعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره بيراميدز يوم 23 أبريل الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بمرحلة تتويج البطل بالدوري المصري.

منافس الزمالك في نهائي الكونفدرالية الأفريقية

وينتظر الفارس الأبيض في نهائي كأس الكونفدرالية، الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى والتي تجمع بين فريقين، أولمبيك أسفي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري.

موعد مباراة نهائي الكونفدرالية

وتقام مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 9 مايو المقبل، على أن تقام مباراة العودة يوم 16 من الشهر ذاته.

وسيخوض الفارس الأبيض مباراة الذهاب في نهائي كأس الكونفدرالية خارج ملعبه، على أن تقام مباراة العودة داخل مصر.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من معتمد جمال بعد تأهل الزمالك لنهائي كأس الكونفدرالية

"بعد تأهل الزمالك".. موعد مباراتي نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

