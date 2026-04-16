أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن الرئيس اللبناني جوزاف عون، أجرى اتصالا هاتفيا ظهر اليوم الخميس، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الرئاسة اللبنانية، أن عون جدد شكره لترامب بسبب الجهود التي يبذلها من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان وتأمين السلم والاستقرار بشكل دائم، تمهيدا لتحقيق العملية السلمية في المنطقة.

وأوضحت الرئاسة اللبنانية، "أن عون تمنى من ترامب استمرار جهوده لوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن"

ومن جانبه، أكد ترامب دعمه لنظيره اللبناني، مشدد على التزامه بتلبية طلب لبنان بوقف إطلاق النار في أسرع وقت.