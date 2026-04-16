وكالة الطاقة الدولية تكشف عن توقيت نفاد وقود الطائرات في أوروبا

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، إن أوروبا لديها ربما نحو 6 أسابيع فقط من وقود الطائرات.

وحذّر فاتح بيرول من احتمال حدوث إلغاءات رحلات "قريبًا" إذا أدت الحرب إلى تعطيل إمدادات النفط، واصفًا ذلك بأنه “أكبر أزمة طاقة واجهناها على الإطلاق”.

وقال بيرول لوكالة أسوشيتد برس: "في الماضي كانت هناك فرقة تُدعى (Dire Straits). نحن الآن في وضع ضيق فعلاً، وستكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وكلما طال أمده، كان أسوأ لنمو الاقتصاد والتضخم حول العالم".

وأضاف أن التأثير سيكون في شكل "ارتفاع أسعار البنزين، وارتفاع أسعار الغاز، وارتفاع أسعار الكهرباء".

وأشار بيرول إلى أن الضرر الاقتصادي لن يتوزع بالتساوي، موضحًا أن بعض الدول ستتأثر أكثر من غيرها، وذكر منها اليابان وكوريا الجنوبية والهند والصين وباكستان وبنجلاديش.