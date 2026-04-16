الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
21:00

بولونيا

دوري المؤتمر الأوروبي

فيورنتينا

- -
21:00

كريستال بالاس

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
21:00

بورتو

حضور الأسطورة وتحذير.. تصريحات هامة لمدرب الزمالك قبل مواجهة شباب بلوزداد

كتب : محمد خيري

02:21 م 16/04/2026

معتمد جمال

أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي الزمالك، معتمد جمال، أن مواجهة شباب بلوزداد المقرر إقامتها غدًا في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، تمثل تحديًا كبيرًا للفريقين، في ظل أهمية اللقاء وحساسيته.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أوضح المدير الفني أن مواجهة الإياب ستكون أكثر صعوبة على الزمالك، نظرًا لحاجة الفريق المنافس لتحقيق الفوز من أجل التأهل، مؤكدًا أن نتيجة مباراة الذهاب — التي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد — لا تعكس الصورة الكاملة للمواجهة.

وشدد على أن الفريق لا يملك بديلًا عن تحقيق الفوز لضمان التأهل إلى المباراة النهائية، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني حرص على تجهيز اللاعبين نفسيًا وفنيًا للتعامل مع ضغط اللقاء المرتقب.

وأضاف أن الفريق يعول بشكل كبير على جماهيره في مواجهة الغد، مؤكدًا أن حضورهم يمثل دافعًا قويًا للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب، في ظل الدعم المستمر الذي يحظى به الفريق.

حضور شيكابالا في مباراة الزمالك

وفي سياق متصل، أعرب معتمد جمال عن ترحيبه بحضور نجم الزمالك السابق محمود عبد الرازق شيكابالا للمباراة، واصفًا إياه بأنه أحد أساطير النادي، وأن تواجده يمنح اللاعبين دفعة معنوية إضافية.

وعلى الصعيد الفني، أشار المدير الفني إلى أن موقف اللاعب خوان بيزيرا سيتحدد قبل المباراة، بعد خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف مع الجهاز الطبي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة عدم الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب، محذرًا من خطورة الاستهانة بالمنافس، ومشدداً على أن الهدف الأساسي هو حسم التأهل إلى النهائي، في مباراة وصفها بأنها تحتاج إلى أعلى درجات التركيز والانضباط.

فيديو قد يعجبك



عزل الجنوب عن لبنان.. إسرائيل تدمر آخر جسر فوق نهر الليطاني
شئون عربية و دولية

عزل الجنوب عن لبنان.. إسرائيل تدمر آخر جسر فوق نهر الليطاني
هل تواصل الأهلي مع حسام حسن؟.. خالد الغندور يوضح
رياضة محلية

هل تواصل الأهلي مع حسام حسن؟.. خالد الغندور يوضح
مجلس النواب الأمريكي يشيد بجهود مصر في دعم السلام بالشرق الأوسط
شئون عربية و دولية

مجلس النواب الأمريكي يشيد بجهود مصر في دعم السلام بالشرق الأوسط
بدأ العد التنازلي.. تحذير من أزمة غذاء عالمية والسر "مضيق هرمز"
شئون عربية و دولية

بدأ العد التنازلي.. تحذير من أزمة غذاء عالمية والسر "مضيق هرمز"
اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
شئون عربية و دولية

اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟

اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين