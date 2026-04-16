أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي الزمالك، معتمد جمال، أن مواجهة شباب بلوزداد المقرر إقامتها غدًا في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، تمثل تحديًا كبيرًا للفريقين، في ظل أهمية اللقاء وحساسيته.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أوضح المدير الفني أن مواجهة الإياب ستكون أكثر صعوبة على الزمالك، نظرًا لحاجة الفريق المنافس لتحقيق الفوز من أجل التأهل، مؤكدًا أن نتيجة مباراة الذهاب — التي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد — لا تعكس الصورة الكاملة للمواجهة.

وشدد على أن الفريق لا يملك بديلًا عن تحقيق الفوز لضمان التأهل إلى المباراة النهائية، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني حرص على تجهيز اللاعبين نفسيًا وفنيًا للتعامل مع ضغط اللقاء المرتقب.

وأضاف أن الفريق يعول بشكل كبير على جماهيره في مواجهة الغد، مؤكدًا أن حضورهم يمثل دافعًا قويًا للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب، في ظل الدعم المستمر الذي يحظى به الفريق.

حضور شيكابالا في مباراة الزمالك

وفي سياق متصل، أعرب معتمد جمال عن ترحيبه بحضور نجم الزمالك السابق محمود عبد الرازق شيكابالا للمباراة، واصفًا إياه بأنه أحد أساطير النادي، وأن تواجده يمنح اللاعبين دفعة معنوية إضافية.

وعلى الصعيد الفني، أشار المدير الفني إلى أن موقف اللاعب خوان بيزيرا سيتحدد قبل المباراة، بعد خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف مع الجهاز الطبي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة عدم الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب، محذرًا من خطورة الاستهانة بالمنافس، ومشدداً على أن الهدف الأساسي هو حسم التأهل إلى النهائي، في مباراة وصفها بأنها تحتاج إلى أعلى درجات التركيز والانضباط.