يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي الزمالك استعداداته مساء اليوم الخميس، لمواجهة نظيره شباب بلوزداد في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مرانه الأساسي في تمام الخامسة مساءً على ستاد الكلية الحربية، في إطار التحضير للمباراة المرتقبة، على أن يُسمح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من التدريب، وفقًا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ويستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد في لقاء الإياب في السادسة مساء غدٍ الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، وسط ترقب جماهيري كبير.

في المقابل، يخوض فريق شباب بلوزداد تدريبه الرئيسي في السادسة مساء اليوم على نفس الملعب، استعدادًا للمواجهة الحاسمة.

وكان الزمالك قد وضع قدمًا في النهائي بعد فوزه ذهابًا خارج ملعبه بهدف دون رد، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب ستاد نيلسون مانديلا، ليمنح نفسه أفضلية نسبية قبل مواجهة الحسم في القاهرة.