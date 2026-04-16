أثار الإعلامي محمد شبانة جدلًا واسعًا بعد كشفه عن تحرك مرتقب من جانب هاني أبو ريدة، يهدف إلى تعزيز الشفافية في منظومة التحكيم داخل الكرة المصرية.

وأوضح شبانة، خلال تصريحاته ببرنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة CBC، أن أبو ريدة يدرس حاليًا إتاحة تسجيلات غرفة تقنية الفيديو (VAR) الخاصة بمباراة النادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، عبر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة.

تسجيل الفار لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وبحسب التصريحات، فإن التسجيلات — والتي تُقدّر بنحو خمس دقائق — كانت محل طلب من الأهلي خلال الفترة الماضية، في ظل الجدل التحكيمي الذي صاحب اللقاء.

وأشار شبانة إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو إتاحة المعلومات للرأي العام بالكامل، وعدم قصر الاطلاع على وفد النادي الأهلي فقط، بما يسهم في تقليل الجدل وقطع الطريق أمام أي تفسيرات متباينة أو شكوك حول القرارات التحكيمية، خاصة ما يدور من نقاشات بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو.

وتأتي هذه الخطوة — حال تنفيذها — في إطار توجه محتمل داخل اتحاد الكرة نحو مزيد من الشفافية والانفتاح الإعلامي في التعامل مع الأزمات التحكيمية، التي شهدت تصاعدًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة.

وكان الأهلي قد تقدم بشكوى رسمية ضد الحكم محمود وفا، الذي أدار مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، متهمًا إياه بإهانة لاعبيه، إلى جانب عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق.