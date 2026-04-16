طريق واحد ومساعدة الزمالك.. سيناريوهات تتويج الأهلي ببطولة الدوري

يواصل النادي الأهلي تمسكه بآماله في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، رغم تعقد موقفه في جدول الترتيب بعد انطلاق مرحلة الحسم.

وكان الأهلي قد تعادل أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة (1-1)، قبل أن يحقق فوزًا صعبًا على حساب سموحة بهدفين مقابل هدف، ليحتل المركز الثالث برصيد 44 نقطة، متساويًا مع نادي بيراميدز، وبفارق نقطتين خلف المتصدر نادي الزمالك، الذي يملك 46 نقطة مع مباراة أقل.

وتتبقى للأهلي أربع مواجهات حاسمة أمام بيراميدز، والزمالك، وإنبي، ثم المصري البورسعيدي، في سباق محتدم على اللقب حتى الجولات الأخيرة.

سيناريو تتويج الأهلي بالدوري

يتمثل الطريق الوحيد أمام الأهلي للتتويج في تحقيق الفوز بجميع مبارياته المتبقية، ما يرفع رصيده إلى 56 نقطة، وهو ما يمنحه فرصة قوية للبقاء في دائرة المنافسة حتى اللحظات الأخيرة.

لكن هذا السيناريو لا يعتمد على نتائج الأهلي فقط، إذ يحتاج الفريق أيضًا إلى تعثر الزمالك في مباراتين على الأقل خلال الفترة المقبلة، من أجل انتزاع الصدارة وحسم اللقب رسميًا.

وفي ظل هذه المعطيات، يدخل الأهلي مبارياته المقبلة بشعار «لا بديل عن الفوز»، مع ترقب نتائج منافسيه، في سباق يبدو مفتوحًا حتى الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.