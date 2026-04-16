مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري المؤتمر الأوروبي

فيورنتينا

- -
21:00

كريستال بالاس

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
18:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
21:00

بولونيا

جميع المباريات

طريق واحد ومساعدة الزمالك.. سيناريوهات تتويج الأهلي ببطولة الدوري

كتب : محمد خيري

08:00 ص 16/04/2026

مباراة الأهلي وسموحة

يواصل النادي الأهلي تمسكه بآماله في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، رغم تعقد موقفه في جدول الترتيب بعد انطلاق مرحلة الحسم.

وكان الأهلي قد تعادل أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة (1-1)، قبل أن يحقق فوزًا صعبًا على حساب سموحة بهدفين مقابل هدف، ليحتل المركز الثالث برصيد 44 نقطة، متساويًا مع نادي بيراميدز، وبفارق نقطتين خلف المتصدر نادي الزمالك، الذي يملك 46 نقطة مع مباراة أقل.

وتتبقى للأهلي أربع مواجهات حاسمة أمام بيراميدز، والزمالك، وإنبي، ثم المصري البورسعيدي، في سباق محتدم على اللقب حتى الجولات الأخيرة.

سيناريو تتويج الأهلي بالدوري

يتمثل الطريق الوحيد أمام الأهلي للتتويج في تحقيق الفوز بجميع مبارياته المتبقية، ما يرفع رصيده إلى 56 نقطة، وهو ما يمنحه فرصة قوية للبقاء في دائرة المنافسة حتى اللحظات الأخيرة.

لكن هذا السيناريو لا يعتمد على نتائج الأهلي فقط، إذ يحتاج الفريق أيضًا إلى تعثر الزمالك في مباراتين على الأقل خلال الفترة المقبلة، من أجل انتزاع الصدارة وحسم اللقب رسميًا.

وفي ظل هذه المعطيات، يدخل الأهلي مبارياته المقبلة بشعار «لا بديل عن الفوز»، مع ترقب نتائج منافسيه، في سباق يبدو مفتوحًا حتى الجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الدوري المصري الزمالك بيراميدز

بيان عاجل لمستشفى الحسين بعد واقعة اختطاف رضيعة من قسم النساء والتوليد
"سنتكوم": القوات الأمريكية تواصل فرض حصار بحري على إيران وتسيير دوريات
مجلس الأمن يمدد نظام العقوبات المفروضة على ليبيا حتى 2027
نرمين الفقي بـ"جامبسوت" ومي سليم أنيقة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
محمد العدل يعلق على تأهل بايرن ميونخ بعد فوزه على ريال مدريد بدوري أبطال
