ارتفاع أسعار الزيت والعدس واللحوم اليوم الخميس بالأسواق

كتب : ميريت نادي

12:57 م 16/04/2026

ارتفعت أسعار الزيت، والعدس، واللحوم، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الخميس 16-4-2026، بينما انخفضت أسعار الأرز، والمسلي الصناعي، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 29.02 جنيه، بتراجع 6.06 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 64.13 جنيه، بتراجع 82 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.99 جنيه، بزيادة 43 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 96.01 جنيه، بزيادة جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 31.63 جنيه، بتراجع 29 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.17 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 93.98 جنيه، بزيادة 26.79 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.44 جنيه، بتراجع 34 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 127.73 جنيه، بزيادة 19.68 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 424.22 جنيه، بزيادة 4.03 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 109.33 جنيه، بزيادة 12 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.06 جنيه، بزيادة 24 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 53.31 جنيه، بزيادة 87 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 141.28 جنيه، بزيادة 10.61 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 282.46 جنيه، بزيادة 74 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 32.62 جنيه، بتراجع 75 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 103.57 جنيه، بتراجع 1.9 جنيه.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عزل الجنوب عن لبنان.. إسرائيل تدمر آخر جسر فوق نهر الليطاني
شئون عربية و دولية

عزل الجنوب عن لبنان.. إسرائيل تدمر آخر جسر فوق نهر الليطاني
فرصة تاريخية للزمالك.. هل تحسم مباراة القمة بطل الدوري المصري؟
رياضة محلية

فرصة تاريخية للزمالك.. هل تحسم مباراة القمة بطل الدوري المصري؟
البيت الأبيض: متفائلون باتفاق مع إيران.. و"النووي" خط أحمر لا تنازل عنه
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: متفائلون باتفاق مع إيران.. و"النووي" خط أحمر لا تنازل عنه
"هربت من أهلها واحتكرها فريد الأطرش".. معلومات عن الفنانة الراحلة ليلى
زووم

"هربت من أهلها واحتكرها فريد الأطرش".. معلومات عن الفنانة الراحلة ليلى
القبض على المتهمة باختطاف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي
حوادث وقضايا

القبض على المتهمة باختطاف رضيعة من مستشفى الحسين الجامعي

اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين