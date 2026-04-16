ارتفعت أسعار الزيت، والعدس، واللحوم، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الخميس 16-4-2026، بينما انخفضت أسعار الأرز، والمسلي الصناعي، مقارنة بأمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 29.02 جنيه، بتراجع 6.06 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 64.13 جنيه، بتراجع 82 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.99 جنيه، بزيادة 43 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 96.01 جنيه، بزيادة جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 31.63 جنيه، بتراجع 29 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.17 جنيه، بتراجع 4 قروش.

كيلو العدس المعبأ: 93.98 جنيه، بزيادة 26.79 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.44 جنيه، بتراجع 34 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 127.73 جنيه، بزيادة 19.68 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 424.22 جنيه، بزيادة 4.03 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 109.33 جنيه، بزيادة 12 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.06 جنيه، بزيادة 24 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 53.31 جنيه، بزيادة 87 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 141.28 جنيه، بزيادة 10.61 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 282.46 جنيه، بزيادة 74 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 32.62 جنيه، بتراجع 75 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 103.57 جنيه، بتراجع 1.9 جنيه.