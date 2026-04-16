أصدرت محافظة الإسماعيلية بيانًا صحفيًا بشأن واقعة قيام أحد المواطنين بإشعال النيران في كشك خاص به بمركز ومدينة القصاصين الجديدة، وذلك عقب تداول فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

محافظة الإسماعيلية تؤكد الشفافية وإعلان الحقائق

وأكدت المحافظة التزامها التام بمبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام على الحقائق، في إطار الرد على ما تم تداوله من مقطع فيديو حول الواقعة.

تفاصيل شكوى المواطن ولقائه مع المحافظ

وأوضحت أن المواطن سبق وتقدم بشكواه خلال اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة يوم 8 أبريل 2026، مطالبًا باستثناء الكشك الخاص به من قرارات الإزالة رغم كونه غير مرخص.

الكشك مخالف وصدر له قرارات إزالة سابقة

وأشار البيان إلى أن الكشك مقام منذ عام 2014 ومخالف للاشتراطات القانونية، وقد صدرت بحقه قرارات إزالة سابقة تم تنفيذها بالفعل، بالإضافة إلى تحرير محاضر تعدٍ على حرم الري.

توفير بديل قانوني من المحافظة للمواطن

وأضافت المحافظة أن اللواء محافظ الإسماعيلية وجه، من منطلق إنساني، بتوفير بديل قانوني للمواطن، حيث تم تخصيص محل تجاري تابع للوحدة المحلية بمركز ومدينة القصاصين الجديدة مقابل إيجار شهري قدره 300 جنيه.

توضيح بشأن حملة “شارع منظم.. رصيف آمن”

كما أكدت أن حملة “شارع منظم.. رصيف آمن” تستهدف إعادة الانضباط للمظهر الحضاري وتسهيل الحركة المرورية، وتطبق على الجميع دون استثناء وفقًا للقانون، مشيرة إلى أن الحملة لم تبدأ بعد في نطاق مركز ومدينة القصاصين الجديدة.