تابعة لناصف ساويرس ترفع مساهمتها 1.03% في رأس مال أوراسكوم كونستراكشون

كتب : منال المصري

12:44 م 16/04/2026

أعلنت شركة إن إن إس سيتي NNS City التابعة لرجل الأعمال ناصف ساويرس شراء نحو 1.13 مليون سهم والتي تمثل نسبة قدرها 1.03% من إجمالي أسهم رأس مال شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي.

بعد تنفيذ الصفقة زادت مساهمة شركة إن إن إس سيتي من 11.68% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، لتصبح 12.70% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، وفق إفصاح للشركة للبورصة المصرية اليوم.

حصة الشركات التابعة لناصف ساويرس

كما زادت مساهمة ناصف ساويرس والكيانات التابعة له من نحو 46.7 مليون سهم والتي تمثل نسبة قدرها 42.36 % من إجمالي إلى 43.39% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

ماذا نعرف على أوراسكوم كونستراكشون؟

شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي هي شركة عالمية رائدة في مجال الهندسة والإنشاءات، تركز بشكل أساسي على مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية والتجارية الراقية في الشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة.

كما تقوم أوراسكوم للإنشاءات بتطوير واستثمار الامتيازات، وتمتلك 50% من مجموعة بيسيكس، ولديها محفظة أعمال في مجال مواد البناء وإدارة المرافق وخدمات المعدات.

وقد صنفت المجموعة باستمرار ضمن أفضل شركات المقاولات في العالم، وهي مدرجة في بورصتي الإمارات العربية المتحدة ومصر.

أحدث الموضوعات

"هربت من أهلها واحتكرها فريد الأطرش".. معلومات عن الفنانة الراحلة ليلى
زووم

"هربت من أهلها واحتكرها فريد الأطرش".. معلومات عن الفنانة الراحلة ليلى
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
حوادث وقضايا

لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
باكستان تتلقى تمويلا جديدا من السعودية بـ 2 مليار دولار.. لماذا؟
أخبار البنوك

باكستان تتلقى تمويلا جديدا من السعودية بـ 2 مليار دولار.. لماذا؟
انتبه جيدا.. خطأ شائع عند استخدام الموبايل قد يضعف الذاكرة
نصائح طبية

انتبه جيدا.. خطأ شائع عند استخدام الموبايل قد يضعف الذاكرة
باريس أحدثها.. شائعة زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز تضعها في
زووم

باريس أحدثها.. شائعة زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز تضعها في

اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين