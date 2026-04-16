تابعة لناصف ساويرس ترفع مساهمتها 1.03% في رأس مال أوراسكوم كونستراكشون

أعلنت شركة إن إن إس سيتي NNS City التابعة لرجل الأعمال ناصف ساويرس شراء نحو 1.13 مليون سهم والتي تمثل نسبة قدرها 1.03% من إجمالي أسهم رأس مال شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي.

بعد تنفيذ الصفقة زادت مساهمة شركة إن إن إس سيتي من 11.68% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، لتصبح 12.70% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، وفق إفصاح للشركة للبورصة المصرية اليوم.

حصة الشركات التابعة لناصف ساويرس

كما زادت مساهمة ناصف ساويرس والكيانات التابعة له من نحو 46.7 مليون سهم والتي تمثل نسبة قدرها 42.36 % من إجمالي إلى 43.39% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة.

ماذا نعرف على أوراسكوم كونستراكشون؟

شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي هي شركة عالمية رائدة في مجال الهندسة والإنشاءات، تركز بشكل أساسي على مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية والتجارية الراقية في الشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة.

كما تقوم أوراسكوم للإنشاءات بتطوير واستثمار الامتيازات، وتمتلك 50% من مجموعة بيسيكس، ولديها محفظة أعمال في مجال مواد البناء وإدارة المرافق وخدمات المعدات.

وقد صنفت المجموعة باستمرار ضمن أفضل شركات المقاولات في العالم، وهي مدرجة في بورصتي الإمارات العربية المتحدة ومصر.