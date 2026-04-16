أسدلت محكمة جنايات الجيزة الستار على حيثيات حكمها ضد متهم بالشروع في قتل شقيقته لرفضها المشاركة معه في دفع قيمة إيجار مسكن الأسرة، وقضت بمعاقبته بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار محروس حلمي عبد الهادي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد نصر محمد، وأحمد عبد الجواد مسعود، وأحمد عبد العال حواس، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور وكيل النائب العام أيمن سامي شكري، وأمانة سر شنودة فوزي لطيف.

تفاصيل شروع عامل في قتل شيقيقته بأوسيم

وقالت المحكمة في حيثياتها إن الواقعة، حسبما استقر في وجدانها، تعود إلى نشوب خلاف بين المتهم "إبراهيم ج" وشقيقته بسبب رفضها المشاركة في دفع القيمة الإيجارية للوحدة السكنية التي استأجرها في منطقة أوسيم عقب خروجه من السجن بعد اتهامه بالشروع في قتل طليقته.

وتابعت المحكمة أن المجني عليها وجهت للمتهم عبارات سب وألفاظًا نابية، ما أثار حفيظته ضدها، فضلًا عما أبلغه به طليقها من ادعاءات بسوء سلوكها وعلاقتها بعدد من الرجال.

وأضافت أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليها، حيث أحضر من عمله أداة "شاكوش"، وتوجه إلى غرفتها وانهال على رأسها بعدة ضربات حتى سالت الدماء منها، وظن أنها فارقت الحياة.

واستطردت المحكمة أن المتهم توجه إلى شقيقه وأخبره بقيامه بقتل شقيقتهما، ثم فر هاربًا من مكان الواقعة، إلا أن شقيق المجني عليها قام بنقلها إلى المستشفى، حيث تم إسعافها.

واستنادًا إلى أقوال شهود الإثبات، وإقرار المتهم بمحضر تحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة، والتقرير الطبي الصادر من مستشفى أوسيم المركزي، وتحريات المباحث، خلصت المحكمة إلى ثبوت الاتهام في حق المتهم.

ولهذه الأسباب، قضت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهم "إ. ج" بالسجن المؤبد عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية.





