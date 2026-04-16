كشف مصدر مطلع، سر غياب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عن الجلسة التي عقدها مجلس إدارة القلعة الحمراء مساء أمس الأربعاء، لمناقشة أزمة مباراة سيراميكا كليوباترا.

وأوضح المصدر أن الجلسة لم تكن اجتماعًا رسميًا لمجلس الإدارة، بل جاءت في إطار لقاء ودي للتشاور حول بعض الملفات، على رأسها الأزمة التحكيمية الأخيرة.

الخطيب يقرر الابتعاد عن ملف كرة القدم

وأوضح المصدر أن الخطيب اتخذ قرارًا سابقًا بالابتعاد عن مناقشات ملف كرة القدم وإدارته اليومية، مكتفيًا بدور إشرافي واستشاري عند الحاجة.

وأشار إلى أنه تم التواصل معه هاتفيًا خلال الجلسة، حيث جرى عرض بعض المستجدات عليه وأخذ رأيه بشأنها.

وكان الأهلي قد تقدم بشكوى رسمية ضد الحكم محمود وفا، الذي أدار مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، متهمًا إياه بإهانة لاعبيه، إلى جانب عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق.