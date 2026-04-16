أسفر الاجتماع الفني لمباراة نادي الزمالك أمام شباب بلوزداد، المقرر إقامتها غدًا الجمعة في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن تحديد الزي الرسمي للفريقين خلال اللقاء المرتقب.

ومن المقرر أن يرتدي الزمالك زيه الأساسي المكوّن من القميص الأبيض والشورت الأبيض، فيما يظهر حارس المرمى بالزي الأصفر. على الجانب الآخر، يخوض شباب بلوزداد المباراة بالقميص الأحمر والشورت الأحمر، بينما يرتدي حارس الفريق الزي الأزرق.

وشهد الاجتماع الفني حضور عدد من ممثلي الزمالك، من بينهم محمد حسن "تيتو" المدير الإداري، والدكتور محمد شوقي نائب رئيس الجهاز الطبي، إلى جانب مسؤولي العلاقات العامة والمهمات والتنسيق الأمني للفريق.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد

ويستضيف الزمالك نظيره الجزائري في تمام السادسة مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في مواجهة حاسمة على بطاقة التأهل إلى النهائي.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا ثمينًا في مباراة الذهاب بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ستاد نيلسون مانديلا، ليمنح نفسه أفضلية نسبية قبل مواجهة الإياب في القاهرة.