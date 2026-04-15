هاني أبوريدة: الحكام بشر والخطأ وارد.. ورويز نجح في تطويرهم

أكد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الحكام يتعرضون لضغوط كبيرة خلال المباريات، مشددًا على ضرورة دعمهم نفسيًا وفنيًا في ظل طبيعة عملهم التي تتسم بالحساسية الشديدة.

وجاءت تصريحات أبو ريدة خلال كلمته في مؤتمر تكريم الحكام المشاركين في كأس العالم، حيث أوضح أنه عضو في اللجنة المسؤولة عن تعديل قوانين التحكيم داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ويتم إطلاع الحكام بشكل مستمر على أي تحديثات جديدة في اللوائح.

وأشار إلى أن الحكم في النهاية بشر معرض للخطأ، مؤكدًا أن تقنية الفيديو (VAR) ساهمت بشكل كبير في تقليل الأخطاء التحكيمية خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب العمل المستمر لتطوير الأداء.

وأوضح أن أوسكار رويز ولجنة الحكام نجحوا في تطوير الحكام بدنيًا وذهنيًا خلال الموسم الحالي، وهو ما انعكس على تحسن واضح في الأداء وفقًا للإحصائيات والمؤشرات الفنية.

تطورات جديدة للتحكيم المصري

وتطرق أبو ريدة إلى ملف الشفافية في التحكيم، مؤكدًا أن هناك توجهًا لزيادة وضوح القرارات التحكيمية، على غرار ما يحدث في إنجلترا، من خلال نشر وتحليل الأخطاء بشكل دوري، مع دراسة تطبيق برنامج أسبوعي لتوضيح الحالات التحكيمية وتعديلات القوانين للجماهير.

وأضاف أن كرة القدم تشهد تطورًا مستمرًا منذ أكثر من 140 عامًا، وأن التعديلات على القوانين أمر طبيعي يهدف إلى تطوير اللعبة، مشددًا على أهمية توعية الجماهير بهذه التحديثات لتجنب سوء الفهم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأخطاء التحكيمية جزء من كرة القدم وتحدث في مختلف البطولات، حتى على مستوى دوري أبطال أوروبا، معربًا عن تعاطفه الكامل مع الحكام نظرًا للضغوط الكبيرة التي يتعرضون لها، ومؤكدًا حرصه على دعمهم وعدم تأثرهم سلبًا بتلك الضغوط أثناء إدارة المباريات.