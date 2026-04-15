الدوري السعودي

النصر

20:00

الاتفـــــاق

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

21:00

سبورتينج لشبونة

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

21:00

ريال مدريد

"خبر حصري".. ميدو يكشف قرارا صادما من رويز بعد أزمة الأهلي: "ورطة تحكيمية"

كتب : محمد خيري

10:58 ص 15/04/2026 تعديل في 11:00 ص

أحمد حسام ميدو

أثار أحمد حسام ميدو الجدل بتصريحات قوية أدلى بها، كشف خلالها عن كواليس تقرير تحكيمي وصفه بـ«الخبر الحصري» من داخل أروقة اتحاد الكرة، بعد أزمة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، التي شهدت جدلا تحكيميا.

وأوضح ميدو في برنامج «أوضة اللبس» عبر قناة النهار، أن أوسكار رويز، خبير التحكيم، قدم تقريرًا رسميًا إلى هاني أبو ريدة، انتقد فيه أداء الحكم الدولي محمود عاشور بشكل حاد، مشيرًا إلى أن التقرير تضمن تقييمًا سلبيًا صريحًا لأدائه، على خلفية إحدى الحالات التحكيمية المثيرة للجدل.

وأضاف أن التقرير أرجع الأزمة إلى تدخل عاشور في مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي، معتبرًا أنه تسبب في «ورطة تحكيمية»، كما استند إلى واقعة مشابهة في مواجهة اتحاد العاصمة وأولمبيك آسفي، والتي شهدت اختلافًا في التعامل مع الحالة نفسها من جانب الحكم أمين عمر، حيث أشار إلى أن رويز أوصى باستبعاده حتى نهاية الموسم.

ميدو يعلق على القرار

ورغم حدة ما نُقل عن التقرير، حرص ميدو على إبداء موقفه الشخصي، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرات محمود عاشور، واصفًا إياه بأنه من أفضل حكام تقنية الفيديو (VAR) في مصر، ويتمتع بالنزاهة والكفاءة.

وشدد على أن أي قرار تحكيمي قد يكون محل جدل يظل في إطار الاجتهاد البشري، مؤكدًا قناعته بأن عاشور لم يتعمد الخطأ، بل اتخذ قراره بناءً على رؤيته الفنية للحالة، والتي اعتبرها تستوجب احتساب ركلة جزاء.

ميدو الأهلي زويز اتحاد الكرة

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 12 في انقلاب سيارة عمال بأسيوط
أخبار المحافظات

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 12 في انقلاب سيارة عمال بأسيوط
"طقس شديد الحرارة ورياح محملة بالأتربة".. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى
أخبار مصر

"طقس شديد الحرارة ورياح محملة بالأتربة".. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى
الجيش الأمريكي: نجاح فرض حصار بحري كامل على إيران خلال أقل من 36 ساعة
شئون عربية و دولية

الجيش الأمريكي: نجاح فرض حصار بحري كامل على إيران خلال أقل من 36 ساعة
أماكن الحصول على تكافل وكرامة أبريل 2026.. بدء الصرف الآن
أخبار مصر

أماكن الحصول على تكافل وكرامة أبريل 2026.. بدء الصرف الآن
الداخلية توافق على تجنس 42 مواطنًا بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
حوادث وقضايا

الداخلية توافق على تجنس 42 مواطنًا بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

