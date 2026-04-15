أعلن محمود شيكابالا، قائد الزمالك السابق، حضور مباراة الأبيض المقبلة ضد شباب بلوزداد الجزائري، من المدرجات وسط الجماهير.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

يستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل، في إياب ربع نهايي الكونفدرالية الإفريقية.

وفاز الزمالك على شباب بلوزداد الجزائري، بهدف نظيف في مباراة الذهاب، وهكذا وضع الأبيض قدما في نصف النهائي.

شيكابالا يشجع الزمالك مع الجماهير

قال شيكابالا، في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "كابتن معتمد جمال طلب مني أحضر مباراة الزمالك المقبلة، بإذن الله هكون حاضر اللقاء في ستاد القاهرة من الدرجة الثالثة مع الجماهير".

وأضاف: "مش هقعد في المقصورة، هكون في الدرجة الثالثة مع جمهور الزمالك، كان نفسي أجرب أحضر معاهم والإحساس".

غادر الملعب باكيا.. إصابة حكم مباراة مودرن سبورت والجونة



أحمد فتوح لاعب الزمالك يحتفل بخطبته (صورة)



