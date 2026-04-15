دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
21:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
21:00

سبورتينج لشبونة

الدوري السعودي

النصر

- -
20:00

الاتفـــــاق

مع الجماهير.. قرار مفاجئ من شيكابالا قبل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

كتب : هند عواد

12:49 ص 15/04/2026

شيكابالا

أعلن محمود شيكابالا، قائد الزمالك السابق، حضور مباراة الأبيض المقبلة ضد شباب بلوزداد الجزائري، من المدرجات وسط الجماهير.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

يستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري، في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل، في إياب ربع نهايي الكونفدرالية الإفريقية.
وفاز الزمالك على شباب بلوزداد الجزائري، بهدف نظيف في مباراة الذهاب، وهكذا وضع الأبيض قدما في نصف النهائي.

شيكابالا يشجع الزمالك مع الجماهير

قال شيكابالا، في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "كابتن معتمد جمال طلب مني أحضر مباراة الزمالك المقبلة، بإذن الله هكون حاضر اللقاء في ستاد القاهرة من الدرجة الثالثة مع الجماهير".
وأضاف: "مش هقعد في المقصورة، هكون في الدرجة الثالثة مع جمهور الزمالك، كان نفسي أجرب أحضر معاهم والإحساس".

