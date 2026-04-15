إعلان

بسبب السرعة.. جثه و10 مصابين في حادث تصادم سيارة نقل بتروسيكل بالمنيا

كتب : مصراوي

08:20 ص 15/04/2026

إسعاف - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


المنيا- جمال محمد:

لقي عامل مصرعه بينما أصيب 10 آخرين بكسور وجروح متفرقة، اليوم الأربعاء، إثر تصادم سيارة نقل بتروسيكل على الطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، بالقرب من مصنع السكر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل يقل عددا من العمال، على الطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي، مما أسفر عن وقوع حالة وفاة ومصابين.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، إذ تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 10 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، كما تم التحفظ على المركبتين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الصحراوي الغربي المنيا حادث المنيا اليوم النيابة العامة تصادم سيارة بتروسيكل أمن المنيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هنا الزاهد تتألق بإطلالة "كاجوال" أوروبية في شوارع باريس
زووم

هنا الزاهد تتألق بإطلالة "كاجوال" أوروبية في شوارع باريس
بعد انتشاره في الأسواق.. علامات بعد تناول البطيخ تكشف فساده
نصائح طبية

بعد انتشاره في الأسواق.. علامات بعد تناول البطيخ تكشف فساده
بالصور| درة تشارك جمهورها لحظات مختلفة من حياتها
زووم

بالصور| درة تشارك جمهورها لحظات مختلفة من حياتها
ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأربعاء
أخبار البنوك

ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات الأربعاء
تفوق على مبابي.. لامين يامال يسجل رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا
رياضة عربية وعالمية

تفوق على مبابي.. لامين يامال يسجل رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أسرار الفراعنة.. زاهي حواس يكشف حقائق مثيرة عن الآثار و"ما خفي تحت الأرض" -فيديو
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير