

المنيا- جمال محمد:

لقي عامل مصرعه بينما أصيب 10 آخرين بكسور وجروح متفرقة، اليوم الأربعاء، إثر تصادم سيارة نقل بتروسيكل على الطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، بالقرب من مصنع السكر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل يقل عددا من العمال، على الطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي، مما أسفر عن وقوع حالة وفاة ومصابين.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، إذ تبين وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، مما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 10 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، كما تم التحفظ على المركبتين.