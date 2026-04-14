الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 1
20:00

زد

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

0 0
20:00

الإسماعيلي

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

0 0
21:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

0 1
21:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

0 0
20:00

الوحـــدة

بعد الفوز على سبورتنج.. الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر لكرة اليد

كتب : محمد عبد السلام

07:46 م 14/04/2026

تتويج الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية لكرة اليد

نجح فريق الأهلي لكرة اليد في الفوز على نظيره سبورتنج بنتيجة (31-29)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس مصر لكرة اليد.

وبهذا الفوز حجز الأهلي بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس مصر، في مباراة قوية أقيمت على صالة اتحاد الشرطة ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

تفاصيل مباراة الأهلي وسبورتنج

وفرض الأهلي سيطرته في اللقاء منذ انطلاقه، حيث أنهى الشوط الأول متقدما بفارق ثلاثة أهداف (16-13).

وفي الشوط الثاني، حافظ الفريق على تفوقه حتى صافرة النهاية، ليؤكد أحقيته بالفوز والتأهل إلى المربع الذهبي.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي الفائز من مباراة هيليوبوليس والمعادي في نصف النهائي.

النيابة تعاين حريق "مصنع الزاوية".. وصور أولية ترصد حجم المأساة
دبلوماسية "الوقت الضائع".. هل تنجح طهران في ترميم ما حطمته صواريخها في
مفاوضات لبنان وإسرائيل.. توافق على إطلاق محادثات مباشرة برعاية أمريكية
"كانوا طالعين من فرح".. تفاصيل فيديو جلوس ركاب على نوافذ سيارة ميكروباص
في 20 دقيقة فقط.. 5 عادات تعزز صحة الدماغ وتخفض الكوليسترول
