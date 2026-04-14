نجح فريق الأهلي لكرة اليد في الفوز على نظيره سبورتنج بنتيجة (31-29)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات ربع نهائي كأس مصر لكرة اليد.

وبهذا الفوز حجز الأهلي بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس مصر، في مباراة قوية أقيمت على صالة اتحاد الشرطة ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

تفاصيل مباراة الأهلي وسبورتنج

وفرض الأهلي سيطرته في اللقاء منذ انطلاقه، حيث أنهى الشوط الأول متقدما بفارق ثلاثة أهداف (16-13).

وفي الشوط الثاني، حافظ الفريق على تفوقه حتى صافرة النهاية، ليؤكد أحقيته بالفوز والتأهل إلى المربع الذهبي.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي الفائز من مباراة هيليوبوليس والمعادي في نصف النهائي.