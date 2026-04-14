الدوري المصري

الاتحاد السكندري

20:00

الدوري المصري

مودرن سبورت

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

بخصوص التحكيم.. تحرك خاص من بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدوري

كتب : محمد خيري

03:09 م 14/04/2026

الزمالك وبيراميدز

تقدّم نادي بيراميدز بطلب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، لطلب تعيين طاقم حكام أجانب لإدارة مباراته المرتقبة أمام الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

وتُقام المباراة بين الزمالك وبيراميدز، يوم 23 أبريل الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة تُعد من أبرز مباريات الموسم، نظرًا لتأثيرها المباشر على سباق المنافسة على لقب الدوري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب مرحلة التتويج برصيد 44 نقطة، خلف الزمالك المتصدر برصيد 46 نقطة، ما يمنح اللقاء طابعًا تنافسيًا خاصًا في صراع القمة.

طلب من بيراميدز وفق اللوائح

وبحسب مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن بيراميدز تقدّم بطلب لاستقدام حكام أجانب للمباراة، في إطار اللوائح المنظمة لبطولة الدوري، التي تتيح للأندية طلب طاقم تحكيم أجنبي على أن تتحمل تكلفة الاستقدام بالكامل.

وتنص اللائحة على أن النادي الطالب يتكفل بجميع النفقات الخاصة بالحكام الأجانب، بما في ذلك السفر والإقامة وبدلات التحكيم، على أن يتم سدادها قبل المباراة بعشرة أيام على الأقل.

انخفاض أسعار النفط مع بوادر انفراجة دبلوماسية.. وترقب حاسم لمصير "هرمز"
رفضت الزواج منه فاعتدى عليها.. كشف ملابسات فيديو تحرش بفتاة في الجيزة
20 صورة.. كامل الوزير يتفقد تطوير الطريق الساحلي بشمال سيناء
مؤلف "سطلانة" يوضح لـ"مصراوي" حقيقة تعدي مسلسل أمريكي على الأغنية
7 وفيات.. مصدر يكشف قيمة تعويضات ضحايا حادث حريق مصنع بالزاوية الحمراء

