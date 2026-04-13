أعرب حسام البدري المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، عن سعادته بالفوز اليوم على حساب أبو سليم، في اللقاء الذي جمع بينهما ببطولة الدوري الليبي.

وحقق فريق أهلي طرابلس بقيادة البدري، فوزا كبيرا اليوم على حساب أبو سليمي، بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف، في بطولة الدوري الليبي.

تصريحات حسام بعد الفوز على أبو سليم في الدوري الليبي

وقال البدري في تصريحات، عبر حساب النادي الرسمي: "يجب أن أشكر جميع اللاعبين على الأداء في مباراة اليوم، لدينا العديد من الأهداف نسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة مع الفريق".

وأضاف البدري: "الفريق لديه أكثر من لاعب مصاب، لكننا نسعى لتجهيز جميع اللاعبين بأفضل صورة، سواء العائدين من الإصابة أو اللاعبين الذين يشاركون على فترات بسيطة".

ترتيب أهلي طرابلس في الدوري الليبي الموسم الحالي 2025-2026

ويحتل فريق أهلي طرابلس حاليا صدارة ترتيب الدوري، برصيد 41 نقطة جمعهم الفريق من 15 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.

موعد مباراة أهلي طرابلس المقبلة بالدوري الليبي

ويستعد فريق أهلي طرابلس الليبي لملاقاة نظيره فريق الخمس، يوم 18 أبريل المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أقرأ أيضًا:

