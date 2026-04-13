أثار المعلق الرياضي أحمد الطيب حالة من الجدل بشأن مستقبل لاعب وسط النادي الأهلي، إمام عاشور، وإمكانية رحيله خلال الفترة المقبلة.

وكتب "الطيب" عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": "إمام عاشور، خلاص عمل عرض كامل لقدراته و مدى تأثيره على الفريق شكلاً و مضموناً ولديه عرضين ب 3 اضعاف ما يتقاضاه من الاهلى".

وأضاف: "لذلك إمام ها يعمل تيك أوف قريباً جداً و ها اكون سعيد بالتعليق على مبارياته".

عقد إمام عاشور مع الأهلي

في المقابل، يرتبط إمام عاشور بعقد ممتد مع النادي الأهلي يتبقى فيه موسمان بخلاف الموسم الجاري، وسط تمسك إدارة النادي باستمراره ورفضها في وقت سابق فكرة رحيله، نظرًا لأهميته الفنية داخل صفوف الفريق.