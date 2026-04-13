أعلنت وزارة الشباب والرياضة الانتهاء من أعمال تركيب وزراعة النجيل بالملعب الرئيسي باستاد النادي المصري الجديد بمحافظة بورسعيد، وذلك وفقًا لأعلى المعايير الفنية والهندسية المعتمدة دوليًا، في إطار خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية الرياضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن أعمال الزراعة تمت باستخدام نظام النجيل الهجين (Hybrid Grass)، الذي يجمع بين النجيل الطبيعي والصناعي، بما يسهم في زيادة قدرة أرضية الملعب على تحمل كثافة الاستخدام، والحفاظ على جودتها لفترات طويلة، إلى جانب تطبيق أحدث نظم الري والصيانة لضمان الاستدامة التشغيلية.

تفاصيل مشروع النادي المصري

ويُقام المشروع على مساحة إجمالية تُقدر بنحو 48 ألف متر مربع، ويضم ملعبًا رئيسيًا قانونيًا، إلى جانب شاشتي عرض إلكترونيتين، ومنظومة إضاءة تليفزيونية مطابقة لمعايير البث، فضلًا عن إنشاء مظلة معدنية أعلى المقصورة الرئيسية.

كما يشمل الاستاد حزمة متكاملة من المرافق والخدمات، من بينها غرف خلع الملابس، وقاعات إعلامية مجهزة، وخدمات متطورة للجماهير، بالإضافة إلى فندق مخصص لإقامة اللاعبين، مع تزويد المنشأة بأحدث الأنظمة الفنية، بما في ذلك أنظمة مكافحة الحريق، والصوتيات، والكهرباء، والتكييف.

ويأتي هذا المشروع في سياق توجه الدولة نحو إنشاء منشآت رياضية حديثة تلبي المعايير الدولية، وتسهم في دعم الأندية المصرية وتعزيز قدرتها على استضافة الفعاليات والمنافسات المحلية والدولية.