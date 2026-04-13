مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
21:00

ليدز يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
16:45

الدحيل

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
20:00

السد القطري

جميع المباريات

إعلان

الملعب جاهز.. الانتهاء من زراعة نجيل استاد المصري الجديد (صور)

كتب : محمد خيري

10:37 ص 13/04/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    استاد المصري الجديد
  • عرض 3 صورة
    استاد المصري الجديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الانتهاء من أعمال تركيب وزراعة النجيل بالملعب الرئيسي باستاد النادي المصري الجديد بمحافظة بورسعيد، وذلك وفقًا لأعلى المعايير الفنية والهندسية المعتمدة دوليًا، في إطار خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية الرياضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن أعمال الزراعة تمت باستخدام نظام النجيل الهجين (Hybrid Grass)، الذي يجمع بين النجيل الطبيعي والصناعي، بما يسهم في زيادة قدرة أرضية الملعب على تحمل كثافة الاستخدام، والحفاظ على جودتها لفترات طويلة، إلى جانب تطبيق أحدث نظم الري والصيانة لضمان الاستدامة التشغيلية.

تفاصيل مشروع النادي المصري

ويُقام المشروع على مساحة إجمالية تُقدر بنحو 48 ألف متر مربع، ويضم ملعبًا رئيسيًا قانونيًا، إلى جانب شاشتي عرض إلكترونيتين، ومنظومة إضاءة تليفزيونية مطابقة لمعايير البث، فضلًا عن إنشاء مظلة معدنية أعلى المقصورة الرئيسية.

كما يشمل الاستاد حزمة متكاملة من المرافق والخدمات، من بينها غرف خلع الملابس، وقاعات إعلامية مجهزة، وخدمات متطورة للجماهير، بالإضافة إلى فندق مخصص لإقامة اللاعبين، مع تزويد المنشأة بأحدث الأنظمة الفنية، بما في ذلك أنظمة مكافحة الحريق، والصوتيات، والكهرباء، والتكييف.

ويأتي هذا المشروع في سياق توجه الدولة نحو إنشاء منشآت رياضية حديثة تلبي المعايير الدولية، وتسهم في دعم الأندية المصرية وتعزيز قدرتها على استضافة الفعاليات والمنافسات المحلية والدولية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

استاد المصري الجديد الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



زووم

علاقات

علاقات

زووم

شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

