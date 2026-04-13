مصدر يكشف خطة هيكلة "التنمية المحلية والبيئة" بعد الدمج

كتب : محمد نصار

11:59 ص 13/04/2026

الدكتورة منال عوض

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية والبيئة، ملامح خطة إعادة الهيكلة بعد دمج الوزارتين معًا في التشكيل الوزاري الأخير.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، إن الهدف من خطة إعادة الهيكلة هو تنسيق الأدوار بشكل مناسب بين قطاعات الوزارتين بعد الدمج في وزارة واحدة.

وأضاف المصدر، أن هذه الخطة تشمل دمج بعض القطاعات المتشابهة في "الوزارتين سابقًا"، مع الإبقاء على قطاعات منفصلة كما هي.

وأشار المصدر، على سبيل المثال لا الحصر، إلى أن جهاز شؤون البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، كيانات مستقلة بقوانين خاصة بهما، وذلك يشير إلى استمرارية الجهازين كيانين مستقلين تحت جناج وزارة التنمية المحلية والبيئة.

كانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عقدت اجتماعًا مع المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وخلال اللقاء، تم مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بالتعديلات اللازمة على الهياكل التنظيمية بالوزارة، وذلك في ضوء التعديل الوزاري الأخير ودمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة، بما يدعم كفاءة منظومة العمل ويواكب متطلبات المرحلة الحالية، من خلال مواءمة الهياكل التنظيمية مع الاختصاصات الجديدة أو المعدلة التي ترتبت على التعديل الوزاري.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم عددًا من قيادات الوزارة والجهاز المركزي، لمراجعة الهياكل التنظيمية القائمة، واقتراح التعديلات المطلوبة، تمهيدًا لعرضها على وزيرة التنمية المحلية والبيئة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتستهدف عملية إعادة الهيكلة تحقيق الانضباط الإداري، وتعزيز فاعلية الأداء المؤسسي، ويدعم سرعة تنفيذ السياسات العامة للدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

