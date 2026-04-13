رفض رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر الانضمام إلى الحصار الذي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضه على مضيق هرمز، مؤكداً أن بلاده لا تدعم هذه الخطوة.

وأوضح ستارمر أن المملكة المتحدة لن تُجرّ إلى مواجهة عسكرية مع إيران، محذراً من أن مثل هذا التصعيد قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون البريطانيون، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود.

وأشار إلى أن أي تعطيل لحركة الملاحة في المضيق، الذي يُعد ممراً حيوياً لنقل النفط والغاز، قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الطاقة، لا سيما في ظل التوترات الحالية.

وكان ترامب قد هدد بمنع ناقلات النفط من دخول أو مغادرة المضيق، وهي خطوة قد تؤدي إلى اضطرابات في الأسواق العالمية، خصوصاً بعد ارتفاع أسعار النفط بالفعل نتيجة التوترات وسيطرة إيران على حركة الملاحة في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يعود فيه أعضاء البرلمان البريطاني إلى ويستمنستر بعد عطلة عيد الفصح، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل وقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط، والذي يُفترض أن يستمر لمدة أسبوعين دون ضمانات واضحة لتمديده.