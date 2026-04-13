بريطانيا ترفض الانضمام لحصار ترامب لمضيق هرمز

كتب : وكالات

10:49 ص 13/04/2026 تعديل في 12:14 م

زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر

رفض رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر الانضمام إلى الحصار الذي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضه على مضيق هرمز، مؤكداً أن بلاده لا تدعم هذه الخطوة.

وأوضح ستارمر أن المملكة المتحدة لن تُجرّ إلى مواجهة عسكرية مع إيران، محذراً من أن مثل هذا التصعيد قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون البريطانيون، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود.

وأشار إلى أن أي تعطيل لحركة الملاحة في المضيق، الذي يُعد ممراً حيوياً لنقل النفط والغاز، قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الطاقة، لا سيما في ظل التوترات الحالية.

وكان ترامب قد هدد بمنع ناقلات النفط من دخول أو مغادرة المضيق، وهي خطوة قد تؤدي إلى اضطرابات في الأسواق العالمية، خصوصاً بعد ارتفاع أسعار النفط بالفعل نتيجة التوترات وسيطرة إيران على حركة الملاحة في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يعود فيه أعضاء البرلمان البريطاني إلى ويستمنستر بعد عطلة عيد الفصح، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل وقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط، والذي يُفترض أن يستمر لمدة أسبوعين دون ضمانات واضحة لتمديده.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بدءًا من اليوم.. زيوت التعاون للسيارات بأسعار جديدة في السوق المصري
أخبار السيارات

بدءًا من اليوم.. زيوت التعاون للسيارات بأسعار جديدة في السوق المصري
"مابصححش المعلومة".. تامر حبيب يعلق على تلقيه التهنئة في عيد القيامة المجيد
زووم

"مابصححش المعلومة".. تامر حبيب يعلق على تلقيه التهنئة في عيد القيامة المجيد
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
أخبار مصر

تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو
أخبار مصر

"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو
فوائد الشاي الأخضر.. كيف يدعم المناعة والدماغ؟
نصائح طبية

فوائد الشاي الأخضر.. كيف يدعم المناعة والدماغ؟

أخبار

المزيد

تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
من 17 لـ56.. زيادة الأنشطة الصناعية المسموح إقامتها بالأحوزة العمرانية
ترامب يدرس توجيه ضربات محدودة لإيران بعد انهيار محادثات السلام
تكسر حاجز الـ30.. موجة شديدة الحرارة تبدأ في هذا الموعد