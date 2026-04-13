"قومي الطفولة" يثمن توجيهات الرئيس بسرعة الانتهاء من قوانين الأسرة المصرية

كتب : أحمد جمعة

12:14 م 13/04/2026

المجلس القومي للطفولة والأمومة

أعرب المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن بالغ تقديره لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن سرعة الانتهاء من إعداد وتقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب، والتي تشمل قوانين الأسرة للمسلمين، والأسرة للمسيحيين، إلى جانب مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الأسرة.

وأكد المجلس في بيان اليوم، أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على دعم استقرار الأسرة المصرية، وتعزيز بيئة آمنة وحاضنة للأطفال، بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى لهم، ويواكب التحديات الاجتماعية الراهنة.

كما أشار إلى أن هذه المشروعات التشريعية تمثل خطوة مهمة نحو تقديم معالجات شاملة وجذرية للقضايا المرتبطة بالأسرة، بما يسهم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وترسيخ حقوق الطفل، ودعم تماسك الأسرة المصرية.

وأعرب المجلس عن ثقته في أن تسهم هذه الخطوة في إحداث نقلة نوعية في الإطار التشريعي المنظم لشؤون الأسرة، بما يحقق الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.

ماذا قال الرئيس السيسي؟


وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية "الأسرة المسلمة- الأسرة المسيحية- صندوق دعم الأسرة، إلى مجلس النواب، خاصة وأنه تم إعدادها منذ فترة غير قصيرة وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية وتم استطلاع رأي العلماء والمتخصصين فيها.

