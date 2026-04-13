مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
21:00

ليدز يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
16:45

الدحيل

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
20:00

السد القطري

جميع المباريات

3 أندية تتنافس.. صراع أوروبي على لاعب الزمالك

كتب : محمد خيري

08:00 ص 13/04/2026

لاعبو نادي الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كشف إسلام عبد المجيد، وكيل وشقيق حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك، عن وجود اهتمام أوروبي متزايد بالتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح أن ثلاثة أندية أبدت رغبة واضحة في ضم اللاعب، وهي ميدلزبره الإنجليزي، ويونج بويز السويسري، إلى جانب بورتو البرتغالي، مؤكدًا أن هناك متابعة دقيقة لمستوى اللاعب في المباريات الأخيرة.

وأشار إلى أن عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، في وقت يسعى فيه اللاعب لخوض تجربة الاحتراف الخارجي خلال المرحلة القادمة.

موقف رحيل حسام عبد المجيد عن الزمالك

وأضاف وكيله أن احتمالية تلقي عرض رسمي خلال الفترة المقبلة واردة، خاصة قبل مشاركة اللاعب مع منتخب مصر في البطولات الدولية، مشددًا في الوقت ذاته على أن تركيز اللاعب ينصب حاليًا مع الزمالك، سواء في منافسات الدوري أو بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك حسام عبد المجيد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أخبار

المزيد

