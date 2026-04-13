3 أندية تتنافس.. صراع أوروبي على لاعب الزمالك



كشف إسلام عبد المجيد، وكيل وشقيق حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك، عن وجود اهتمام أوروبي متزايد بالتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح أن ثلاثة أندية أبدت رغبة واضحة في ضم اللاعب، وهي ميدلزبره الإنجليزي، ويونج بويز السويسري، إلى جانب بورتو البرتغالي، مؤكدًا أن هناك متابعة دقيقة لمستوى اللاعب في المباريات الأخيرة.

وأشار إلى أن عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، في وقت يسعى فيه اللاعب لخوض تجربة الاحتراف الخارجي خلال المرحلة القادمة.

موقف رحيل حسام عبد المجيد عن الزمالك

وأضاف وكيله أن احتمالية تلقي عرض رسمي خلال الفترة المقبلة واردة، خاصة قبل مشاركة اللاعب مع منتخب مصر في البطولات الدولية، مشددًا في الوقت ذاته على أن تركيز اللاعب ينصب حاليًا مع الزمالك، سواء في منافسات الدوري أو بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.