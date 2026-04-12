يُعرف مواليد برج الحمل بشخصيتهم القوية والجريئة، فهم قادة بالفطرة، لا يخشون التحديات ويحبون خوض التجارب الجديدة، ومع اقتراب أعياد ميلادهم، يسلط الضوء عادة على صفاتهم الإيجابية، لكن خلف هذه القوة تكمن بعض العيوب التي قد لا يلاحظها الكثيرون.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز الجوانب الخفية في شخصية

برج الحمل، وفقاً tha time's of India.

ما هو برج الحمل؟

برج الحمل هو أول الأبراج الفلكية، ويضم المواليد بين 21 مارس و19 أبريل، وينتمي إلى عنصر النار، ما يمنحه طاقة عالية حماسا دائمًا.

لماذا يُعتبر برجًا قويًا؟

يتميز مواليد الحمل بـ: روح القيادة والشجاعة والثقة بالنفس، وسرعة اتخاذ القرار

لكن هذه الصفات نفسها قد تتحول إلى نقاط ضعف في بعض الأحيان.

كيف تظهر عيوب برج الحمل؟

غالبا ما تظهر هذه العيوب في المواقف اليومية، خاصة عند الضغط أو المنافسة، حيث تتضخم ردود أفعالهم وتصبح أكثر حدة.

8 عيوب لا تعرفها عن برج الحمل

التسرع في اتخاذ القرار

يتخذ الحمل قراراته بسرعة كبيرة دون التفكير الكافي، ما يوقعه أحيانا في أخطاء يمكن تجنبها.

العصبية الزائدة

يُعرف عنهم سرعة الغضب، وقد ينفعلون لأسباب بسيطة ثم يهدأون بسرعة، لكن الأثر قد يبقى.

حب السيطرة

يميل مواليد الحمل إلى فرض آرائهم، ويرغبون دائمًا في أن يكونوا في موقع القيادة.

قلة الصبر

لا يحب الانتظار، ويريد نتائج فورية، ما يجعله يشعر بالإحباط بسرعة.

العناد الشديد

عندما يقتنع برأي ما، يصعب تغييره حتى لو كان مخطئا.

التهور أحيانا

قد يخاطر دون حساب دقيق للعواقب، خاصة في القرارات الكبيرة.

الملل السريع

يفقد الحماس بسرعة إذا لم يشعر بالإثارة أو التحدي.

الصراحة الجارحة

يقول ما يفكر به مباشرة دون مراعاة مشاعر الآخرين أحيانا.

هل يمكن التعامل مع هذه العيوب؟

رغم هذه الصفات، يمكن لمواليد الحمل تحسين أنفسهم من خلال التمهل قبل اتخاذ القرار والتحكم في الانفعالات

الاستماع لآراء الآخرين.

متى تظهر هذه الصفات بوضوح؟

أوقات الضغط

المنافسة الشديدة

العلاقات العاطفية