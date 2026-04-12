بعد انتهاء القرعة.. مجموعة الأهلي لسيدات الطائرة في بطولة أفريقيا

كتب : محمد عبد السلام

10:47 م 12/04/2026

فريق طائرة الأهلي سيدات

أقيمت اليوم الأحد مراسم قرعة بطولة أفريقيا للسيدات للكرة الطائرة في مقر النادي الأهلي، والتي أسفرت عن مجموعة متوازنة للفريق، حيث سيواجه أندية من الكاميرون وكوت ديفوار وإثيوبيا.

مجموعة الأهلي في أبطال أفريقيا للسيدات

ويلتقي النادي الأهلي مع كلا من: مايو كاني الكاميروني وأومنيسبورت ديكارت الإيفواري والكحول الوطني الإثيوبي.

موعد بطولة أبطال أفريقيا للسيدات الطائرة

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة على صالة الأهلي خلال الفترة من 11 إلى 24 أبريل، في حين تستضيف كيجالي منافسات بطولة الرجال في الفترة ما بين 20 أبريل و3 مايو.

ويحمل الأهلي سجلًا حافلًا في البطولة، إذ يعد الأكثر تتويجا بلقب الرجال برصيد 16 بطولة، كان آخرها في 2024، بينما توج السويحلي بالنسخة الأخيرة.

وعلى مستوى السيدات، يسيطر الزمالك على اللقب في السنوات الأخيرة، بعد فوزه بالبطولة ثلاث مرات متتالية، في حين يظل الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب بإجمالي 10 تتويجات، آخرها في 2019.

